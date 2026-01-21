उज्जैन में मिली युवक-युवती की लाश, सुसाइड या हत्या; पुलिस को क्या है आशंका

Hindustan Hindi News
मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवक और युवती की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि दोनों घर से भागे हुए थे और नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Jan 21, 2026 12:52 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जिले में तपोभूमि देवास बायपास के पास शिप्रा नदी में युवक ओर युवती की लाश मिली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची है और शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। मामले में पुलिस आसपास के लोगो से पूछताछ कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक युवक-युवती खाचरोद तहसील के गांव चांपाखेड़ा से घर से भाग गए थे। मृतक युवक की पहचान अर्जुन बोडाना, उम्र करीब 21 वर्ष के रूप में हुई है, जबकि लड़की का नाम डोली बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

दोनों के शव शिप्रा ब्रिज फोर लेन से कूदने की आशंका के जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों कुछ दिन पहले घर से फरार हुए थे, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नदी से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

