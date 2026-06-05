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MP के शहडोल में स्थित कोयला खदान में हादसा; दीवार ढहने से 2 मजदूरों की मौत, कई अन्य घायल

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, श्रुति तोमर, भोपाल, मध्य प्रदेश
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मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यहां स्थित अंडरग्राउंड कोयला खदान में हवा की आवाजाही को नियंत्रित करने, खतरनाक गैसों को फैलने से रोकने तथा अधूरे काम के हो चुके हिस्सों को सील करने के लिए एक सुरक्षा बैरियर बनाया जा रहा था।'

MP के शहडोल में स्थित कोयला खदान में हादसा; दीवार ढहने से 2 मजदूरों की मौत, कई अन्य घायल

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित SECL (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) की एक अंडरग्राउंड कोयला खदान में शुक्रवार को छत का एक हिस्सा गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान बल्लू कोल और गोलू बैगा के तौर पर हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए इसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी (DGMS) को सौंप दिया गया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए धनपुरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज (SHO) खेम सिंह पेंड्रो ने बताया कि यह हादसा SECL के सोहागपुर इलाके में स्थित बंगवार अंडरग्राउंड कोयला खदान में दोपहर करीब 3.30 बजे उस वक्त हुआ, जब मजदूर एक 'स्टॉपिंग वॉल' (सुरक्षा दीवार) बनाने का काम कर रहे थे। धनपुरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज खेम सिंह ने बताया कि यह हादसा खदान के प्रवेश द्वार से लगभग दो किलोमीटर अंदर, पिलर नंबर 45 के पास हुआ। यह खदान जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। घायलों में से कुछ की पहचान अंजनी बैगा (38), अमित कुमार यादव (28), प्रेमलाल विश्वकर्मा (39) और राजकुमार यादव (37) के रूप में हुई है।

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स्टॉपिंग वॉल बनाने के दौरान हुआ हादसा

सिंह ने कहा, 'यह हादसा शुक्रवार दोपहर दूसरी शिफ्ट में स्टॉपिंग वॉल बनाने के दौरान हुआ। कमजोर मिट्टी और चट्टान वाली छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया और मजदूर मलबे के नीचे दब गए। अधिकारियों ने बताया कि 'स्टॉपिंग वॉल' एक सुरक्षा ढांचा होता है जिसे अंडरग्राउंड कोयला खदानों में हवा के बहाव (वेंटिलेशन) को नियंत्रित करने, खतरनाक गैसों को फैलने से रोकने और छोड़े गए या काम हो चुके हिस्सों को सील करने के लिए सुरक्षा बैरियर बनाया जा रहा था।

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हवा के बाद बन गया था जबरस्त दबाव

हादसे के प्रत्यक्षदर्शी सुजल वर्मा ने बताया कि, 'घटना के समय खदान के अंदर हवा का जबरदस्त दबाव था और तभी अचानक छत का एक हिस्सा ढह गया, जिससे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। छत गिरने के बाद धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी, जिससे वहां मौजूद मजदूरों में अफ़रा-तफरी मच गई।'

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घायलों को बुढ़ार अस्पताल भेजा गया

हादसे के बाद खदान के अंदर गईं रेस्क्यू टीमों ने घायल मजदूरों को बाहर निकाला और फिर उन्हें शहडोल के बुढ़ार स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी (DGMS) की जबलपुर टीम इस हादसे की जांच करेगी। यह टीम शनिवार को घटनास्थल का दौरा करेगी और हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच करेगी।

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लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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