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MP में जिसे सड़क हादसा मान रही थी पुलिस, वह निकली सिरफिरे आशिक की खतरनाक साजिश; पूरे परिवार को खाई में ढकेला

Apr 17, 2026 11:12 pm ISTSourabh Jain एएनआई, खंडवा, मध्य प्रदेश
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युवती के घर पहुंचकर पुलिस को पता चला कि वह और उसका परिवार कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे पुलिस थाने वाले रास्ते से गुजरेंगे और वहां अपना बयान दर्ज कराकर इस बात की पुष्टि करेंगे कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

MP में जिसे सड़क हादसा मान रही थी पुलिस, वह निकली सिरफिरे आशिक की खतरनाक साजिश; पूरे परिवार को खाई में ढकेला

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी, वहीं 3 लोग घायल हो गए थे। वहीं अब इस हादसे को लेकर पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि यह साधारण सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि प्रेम प्रसंग के असफल रहने की वजह से उपजा एक सुनियोजित हत्याकांड था। जिसे अंजाम देने के लिए आरोपी ने अपनी थार SUV गाड़ी से युवती के परिवार की कार को टक्कर मारकर खाई में गिरा दिया था।

पुलिस के मुताबिक यह दुर्घटना शहर के मुंदी थाना क्षेत्र के केनूद गांव के पास हुई थी। जांच के दौरान घटना के चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि, एक तेज रफ़्तार SUV ने पहले एक छोटी का पीछा किया और फिर अंततः उसे जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे के बाद SUV चालक घटनास्थल से फरार हो गया था, लेकिन शुरुआती जांच में जो तथ्य हाथ लगे हैं उनके आधार पर पुलिस इस घटना को अब केवल लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं मान रही है।

युवती की शादी कहीं ओर तय होने से नाराज था युवक

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मुंदी में टाइल्स की दुकान चलाने वाले एक युवक का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। हाल ही में युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिससे आरोपी नाराज था। शादी से महज दो दिन पहले उसने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसकी शिकायत परिजन ने मुंदी थाने में दर्ज कराई थी।

परिवार समेत युवती को मारना चाहता था युवक

सारी कोशिशों के बाद भी युवती की शादी नहीं टूटने से नाराज आरोपी ने इसके बाद युवती को परिवार समेत खत्म करने की ठान ली और इस सड़क हादसे की साजिश रची। घटना वाले दिन आरोपी को सूचना मिली कि युवती अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जा रही है। इसी दौरान युवती का परिवार जैसे ही कार से रवाना हुआ, आरोपी अपनी तेज रफ्तार थार से उनका पीछा करने लगा।

कार का पीछा कर, सामने से मार दी टक्कर

केनूद गांव के पास उसने उनकी कार को ओवरटेक कर लिया और फिर आगे जाकर कार को घूमाकर लाया और सामने से आ रही परिवार की गाड़ी को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह सड़क किनारे खाई में जा गिरी। इस हादसे में युवती के भाई और मां की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए।

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डायल 112 पर पुलिस को मिली गलत खबर

घटना के बारे में बताते हुए DIG मनोज कुमार राय ने पत्रकारों से कहा, 'कल, डायल 112 पर एक घटना की सूचना मिली थी, जिसमें कहा गया था कि एक युवती का परिवार उसे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस महिला के घर पहुंची, जहां पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी।'

वहां जाकर पुलिस को पता चला कि युवती और उसका परिवार कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे पुलिस थाने वाले रास्ते से गुजरेंगे और वहां अपना बयान दर्ज कराकर इस बात की पुष्टि करेंगे कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

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युवती के मां और भाई की हो गई मौत

पुलिस अधिकारी ने बतााय कि 'यह बात सामने आई कि उस युवती का मुंडी में स्थित एक टाइल की दुकान के मालिक के साथ पहले से कोई रिश्ता था। जब टाइल की दुकान के मालिक को पता चला कि वह युवती कहीं जा रही है, तो उसने कथित तौर पर अपनी थार गाड़ी चलाई और उस गाड़ी से सीधे-सीधे टक्कर मार दी जिसमें वह युवती सफर कर रही थी। युवती की गाड़ी एक खाई में गिर गई, जिसके कारण उसके भाई और मां की मौत हो गई।'

आरोपी ने जानबूझकर मारी थी टक्कर

खंडवा डीआईजी ने आगे कहा कि, 'प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लगा था। जांच में पता चला कि आरोपी ने जानबूझकर परिवार को मारने की नीयत से टक्कर मारी थी। साथ ही यह भी पता चला कि पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने ही पहले डायल 112 पर झूठी सूचना भी दी थी। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।'

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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