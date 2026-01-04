Hindustan Hindi News
सीहोर में दर्दनाक हादसा! नर्मदा में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत

मध्य प्रदेश के सीहोर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां नर्मदा नदी में नहाने के दौरान दो सगे भाइयों की मौत हो गई।

Jan 04, 2026 12:20 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सीहोर
मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां नर्मदा नदी में नहाने उतरे दो सगे भाइयों की पानी में डूबने से मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम नर्मदा तट स्थित बाबरी घाट पर हुई। विकास रेहटी थाना क्षेत्र के महगांव जदीद गांव निवासी आत्माराम यादव के पुत्र विकास यादव (16) और शुभम यादव (15) अपने ताऊ भीम यदुवंशी के साथ जिले के बाबरी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हरदा लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि बाबरी घाट पर नौका आने में देरी होने पर शुभम नहाने के लिए नदी में उतर गया और अचानक गहरे पानी में डूबने लगा।

इस मामले की जानकारी देते हुए अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (SDPO) रवि शर्मा ने बताया कि शुभम को बचाने के लिए विकास भी नदी में कूद पड़ा, लेकिन पानी अधिक गहरा होने के कारण दोनों डूब गए। उन्होंने बताया कि आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शर्मा ने बताया कि शवों का भेरूंदा के शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें रविवार को परिजनों को सौंप दिया गया।

