सीहोर में दर्दनाक हादसा! नर्मदा में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां नर्मदा नदी में नहाने उतरे दो सगे भाइयों की पानी में डूबने से मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम नर्मदा तट स्थित बाबरी घाट पर हुई। विकास रेहटी थाना क्षेत्र के महगांव जदीद गांव निवासी आत्माराम यादव के पुत्र विकास यादव (16) और शुभम यादव (15) अपने ताऊ भीम यदुवंशी के साथ जिले के बाबरी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हरदा लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि बाबरी घाट पर नौका आने में देरी होने पर शुभम नहाने के लिए नदी में उतर गया और अचानक गहरे पानी में डूबने लगा।