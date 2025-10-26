जबलपुर में उजड़ गया परिवार, 2 सगे भाइयों की क्रिकेट खेलते समय हुई मौत; कैसे हुआ हादसा?

संक्षेप: दोनों सगे भाई क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनकी गेंद झाड़ियों में फंस गई। गेंद निकालने गए बच्चे सेप्टिक टैंक में गिर गए। जानकारी के मुताबिक डूबने के कारण दोनों की मौत हो गई है।

मध्यप्रदेश के जबलपुर से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। दोनों सगे भाई क्रिकेट खेल रहे थे, जिनकी उम्र 10 और 12 साल थी। तभी उनकी गेंद झाड़ियों में जाकर फंस गई। दोनों मासूम भाइयों ने गेंद निकालने की कोशिश में सेप्टिक टैंक के पास की झाड़ियों में खोजबीन शुरू की, लेकिन तभी हादसे का शिकार हो गए। परिवार में एक साथ दो बेटों की मौत के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

जानकारी के मुताबिक सेप्टिक टैंक में डूबने के कारण दोनों बच्चों की मौत हो गई है। यह टैंक गोहलपुर पुलिस स्टेशन के तहत मनमोहन नगर में एक सरकारी अस्पताल में है। मृतक बच्चों की उम्र 10 और 12 साल है। एक बच्चे का नाम कान्हा विश्वकर्मा और दूसरे का नाम विनायक विश्वकर्मा है।

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सूर्यकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया, "विनायक विश्वकर्मा (12) और उसका छोटा भाई कान्हा विश्वकर्मा (10) क्रिकेट खेल रहे थे, तभी बॉल अस्पताल के कंपाउंड में चली गई। विनायक बॉल लेने के लिए बाउंड्री वॉल कूदकर अंदर गया, लेकिन वापस नहीं आया। कान्हा भी उसके पीछे गया और वह भी वापस नहीं आया।"

काफी देर तक बच्चों का पता नहीं चला, तो परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की। उन्हें एक खुले सेप्टिक टैंक के पास चप्पलें मिलीं और उन्होंने पुलिस को खबर दी। टैंक खाली करने के बाद फायर ब्रिगेड और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) के जवानों ने शवों को बाहर निकाला। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।

सीएम ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों बच्चों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय को मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।