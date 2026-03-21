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19 साल की लड़की को MP से राजस्थान ले गए, 2 लाख में बेचा; खरीदार ने जबरन शादी कर यौन शोषण किया

Mar 21, 2026 10:00 am ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, जबलपुर
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19 साल की एक लड़की को मध्य प्रदेश से ले जाकर राजस्थान में बेचने का मामला सामने आया है। जबलपुर जिले से लापता हुई 19 साल की लड़की को कथित तौर पर राजस्थान ले जाया गया। वहां उसे 2 लाख रुपए में बेच दिया गया। खरीदार ने जबरन उससे शादी की और करीब दो महीने तक उसका यौन उत्पीड़न किया।

19 साल की लड़की को MP से राजस्थान ले गए, 2 लाख में बेचा; खरीदार ने जबरन शादी कर यौन शोषण किया

19 साल की एक लड़की को मध्य प्रदेश से ले जाकर राजस्थान में बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से पिछले साल दिसंबर में लापता हुई 19 साल की लड़की को कथित तौर पर राजस्थान ले जाया गया। वहां उसे 2 लाख रुपए में बेच दिया गया। खरीदार ने जबरन उससे शादी की और करीब दो महीने तक उसका यौन उत्पीड़न किया।

राजस्थान में उसके ठिकाने का पता चलने पर पुलिस टीम वहां पहुंची और उसे बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

लड़की बरामद, 2 गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक राजेश्वरी कौरव ने एएनआई को बताया कि दिसंबर में अधारताल थाने में एक गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। जांच के दौरान हमारी टीम को पता चला कि 19 साल की लापता लड़की राजस्थान में है। इसके बाद, हमारी टीम वहां गई और उसे वापस ले आई। थाने में पूछताछ करने पर उसने बताया कि जावेद नाम के एक व्यक्ति ने उसे पूनम नाम की एक महिला से मिलवाया था और बेहतर नौकरी दिलाने का वादा किया था। जावेद के साथ वह पहले कपड़ों की एक दुकान में काम करती थी।

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अधिकारी ने आगे बताया कि आरोपी पूनम ने पीड़िता को ईश्वर नाम के एक अन्य व्यक्ति से मिलवाया और तीनों ने मिलकर उसे राजस्थान के एक व्यक्ति को बेच दिया। उस आदमी ने जबरन उससे शादी कर ली और उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया।

दो महीने तक पत्नी बनाकर रखा

एसपी कौरव ने बताया कि पीड़िता पूनम के साथ 15-20 दिन रही और उसके साथ काम किया। पूनम ने उसे उज्जैन ले जाकर काम दिलाने का वादा किया। फिर उसने पीड़िता को ईश्वर से मिलवाया। इसके बाद उन्होंने उसे राजस्थान के पारस नाम के एक व्यक्ति को लगभग 2 लाख रुपए में बेच दिया। पारस ने जबरन उससे शादी कर ली। लगभग दो महीने तक उसे अपनी पत्नी बनाकर रखा और उसके साथ जबरन यौन उत्पीड़न किया।

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दो अन्य आरोपी फरार

अधिकारी ने बताया कि हमने बीएनएस की धारा 64 और मानव तस्करी से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई उचित तरीके से की जाएगी। अब तक दो आरोपियों जावेद और पूनम को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दो अन्य आरोपी फरार हैं।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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