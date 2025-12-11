सब्जी लेकर घर पहुंचा दूर का रिश्तेदार, फिर…; एमपी में 19 साल की लड़की से गैंगरेप- 2 गिरफ्तार

संक्षेप: झांसी रोड थाना क्षेत्र की पारस विहार कॉलोनी में सुबह यह वारदात उस समय हुई, जब युवती घर पर अकेली थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता के अनुसार, बिलौआ निवासी राजवीर कुशवाह उसकी मां का दूर का रिश्तेदार है। वह अक्सर उनके घर आता-जाता था। सुबह उसने युवती की मां को फोन कर बताया कि वह सब्जी लेकर आ रहा है। उस समय मां घर से बाहर काम पर जा चुकी थीं। सब्जी देने के बाद राजवीर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने दोस्त सतीश कुशवाह के साथ वापस लौटा।

जब युवती ने दरवाजा खोला तो दोनों अंदर आ गए। घर में अकेली देखकर राजवीर ने कमरे की कुंडी लगा दी। इसके बाद सतीश ने युवती के हाथ-पैर पकड़े और दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उन्होंने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए।

घटना की जानकारी युवती ने अपनी बड़ी बहन और मां को दी, जिसके बाद परिवार उसे थाने लेकर पहुंचा। शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों राजवीर कुशवाह और सतीश कुशवाह को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ गैंगरेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।