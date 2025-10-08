रील बनाने पर पुलिस ने उठाया, रिश्वत लेने और पीटने का आरोप; 19 साल के लड़के ने फांसी लगा ली

मध्य प्रदेश में 19 साल के एक लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसने पुलिस को निशाना बनाते हुए एक रील बनाया था। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोप है कि हिरासत के दौरान उसे प्रताड़ित किया गया और रिश्वत मांगी गई। हिरासत से छूटने के बाद लड़के ने सुसाइड कर लिया।

उज्जैन शहर के चिमनगंज थाना क्षेत्र के विराट नगर में बुधवार सुबह बवाल मचा गया। 19 साल के अभिषेक चौहान पिता गोवर्धन चौहान ने अपने ही घर पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों ने उसका शव आगर रोड पर रखकर विरोध जताया और पुलिस पर आरोप लगाए। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस 40 हजार रुपए वसूलने के बाद भी दोनों युवकों को पीटा और इतना डराया कि इसमें से एक युवक अभिषेक चौहान ने आत्मघाती कदम उठा लिया। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

मृतक के पिता का आरोप है कि 40 हजार रुपए देने के बाद भी उनके बेटे को प्रताड़ित किया गया। मृतक के पिता गोवर्धन लाल चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जमानत के बवजूद रुपयों की मांग पूरी न करने पर उनके बेटे के साथ मारपीट की जा रही थी। उन्होंने अपने खाते से 40 हजार निकाले और यह राशि पुलिस को दी। इसके बावजूद प्रताड़ना बंद नहीं हुई और मेरे बेटे को इतना धमकाया गया कि उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।

यह है मामला जानकारी के अनुसार, अभिषेक और विक्की राठौर नाम के 2 युवकों ने इंस्टाग्राम पर करीब 1 हफ्ते पहले वीडियो पोस्ट किए थे। वीडियो में दोनों युवक पुलिस को अपशब्द कह रहे थे। चुनौती दे रहे थे कि यदि पुलिस उन्हें जेल भेजेगी तो उनके पिता उन्हें छुड़ा लेंगे। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और क्राइम ब्रांच ने दोनों को सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने दोनों को सख्ती से समझाया, जिसके बाद उन्होंने आगे से इस तरह के वीडियो न बनाने की कसम खाई।

वायरल वीडियो में क्या कहा अब डर नहीं लगता गुनाहों के खेल से, मेरा बाप जानता है कैसे छुड़वाना है छोरे को सेंट्रल जेल से क्योंकि मेरा बाप छुड़वा लेगा एक ही दिन में सेंट्रल जेल से। शराफत से जी ले अपनी जिंदगी ये बदमाशी तेरे कुछ काम नहीं आएगी। भाई जितने लोग खड़े है न, हमसे महफिल में तुझे बचाने 112 नंबर की गाड़ी भी नहीं आएगी, हां...।