MP के चंबल में खनन माफिया पर चला प्रशासन का हंटर, 19 लोग किए गए तड़ीपार
मध्य प्रदेश के मुरैना जिला कलेक्टर ने 19 लोगों को एक साल के लिए जिलाबदर करने का आदेश है। इन सभी पर चंबल क्षेत्र में अवैध रूप से रेत खनन जैसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अगले एक साल तक ये सभी लोग मुरैना और उससे सटे जिलों की सीमाओं में दाखिल नहीं हो सकेंगे।
मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में जिला प्रशासन ने खनन जैसे अवैध कामों में शामिल 19 आरोपियों को जिलाबदर कर दिया है। राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियों को गंभीर अपराध मानते हुए तथा हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा की सिफारिश के आधार पर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 19 आरोपियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई की है।
ये लोग किए गए जिला बदर
1. रामनिवास पुत्र हरिकंठ गुर्जर निवासी जैतपुर
2. रनवीर पुत्र भगवान सिंह गुर्जर निवासी जैतपुर
3. डरूआ पुत्र नारायण सिंह गुर्जर निवासी जैतपुर
4. साहब सिंह पुत्र ब्रखभान सिंह गुर्जर निवासी कैमरा
5. सुल्तान पुत्र सोवरन गुर्जर निवासी जैतपुर
6. केशव पुत्र बलवीर सिंह निवासी नायकपुरा
7. भरत पुत्र सोनेराम गुर्जर निवासी पिपरई,
8. बालिस्टर पुत्र सियाराम गुर्जर निवासी कैमरा
9. धारा सिंह पुत्र गोधन सिंह गुर्जर निवासी कैथरी
10. माखन पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी कैमरा
11. टाइगर उर्फ भूपेन्द्र पुत्र लाखन सिंह गुर्जर निवासी कैमरा
12. भवूती पुत्र हाकिम गुर्जर निवासी जैतपुर
13. चीकू पुत्र संतोष गुर्जर निवासी बंधा
14. ऑफिसर पुत्र रघुनाथ सिंह गुर्जर निवासी बंधा
15. शेरा उर्फ जबरा पुत्र सरूपा उर्फ रामस्वरूप गुर्जर निवासी पचोखरा
16. पप्पू पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी बंधा
17. बादशाह पुत्र रमेश गुर्जर निवासी पचोखरा
18. ओमवीर पुत्र रामहेत गुर्जर निवासी हेतमपुर
19 नागेन्द्र पुत्र रामप्रकाश गुर्जर निवासी कैमरा
इन जिलों में की सीमा में दाखिल होने पर रोक
जारी आदेश के अनुसार, सभी आरोपियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मुरैना सहित निकटवर्ती जिलों ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य की जैव विविधता एवं पर्यावरणीय संतुलन को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
यूपी-राजस्थान की सीमाओं तक फैला है चंबल क्षेत्र
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र देश की एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक फैला है। अपनी स्वच्छ जलधारा, समृद्ध जैव विविधता तथा विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के कारण यह क्षेत्र राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष महत्व रखता है। अभ्यारण्य में घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ सहित अनेक दुर्लभ एवं विलुप्तप्राय वन्यजीवों तथा प्रवासी पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। विश्व में घड़ियालों की शेष आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी अभ्यारण्य में निवास करता है, जिससे यह क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में लगातार अवैध रेत उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही थीं, जिससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों को गंभीर क्षति पहुंच रही थी तथा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा था।