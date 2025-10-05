1.80 crore robbery busted in a moving train चलती ट्रेन में 1.80 करोड़ की लूट, 12 घंटे में फूटा भंडा; कहानी सुनकर चौंक जाएंगे, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़1.80 crore robbery busted in a moving train

मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन की जीआरपी थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की फर्जी लूट की कहानी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में जीआरपी थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 1 करोड़ 80 लाख रुपए के सोने के करीब डेढ़ किलो वजनी जेवरात भी बरामद हुए हैं।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, खंडवाSun, 5 Oct 2025 07:03 PM
मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन की जीआरपी थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की फर्जी लूट की कहानी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में जीआरपी थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 1 करोड़ 80 लाख रुपए के सोने के करीब डेढ़ किलो वजनी जेवरात भी बरामद हुए हैं। आरोपियों ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर इन गहनों के लूट की फर्जी एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन, इनकी कहानी पर पुलिस को शक हो गया और 12 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस मामले का भांडा फोड़ दिया।

खंडवा जीआरपी थाना पुलिस ने 4 आरोपियों के द्वारा साठगांठ कर फर्जी लूट की वारदात को अंजाम देने के एक मामले का बड़ा खुलासा किया है। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक जिले के रहने वाले एक 40 वर्षीय युवक सागर पारख जैन ने सीएसटी मुंबई स्थित जीआरपी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत में बताया, खण्डवा रेलवे स्टेशन के नजदीक चलती ट्रेन में उनके साथ चाकू दिखाकर करीब 1 करोड़ 82 लाख रुपये के गहनों की लूट हुई है।

लूटे गए गहनों में 52 नग सोने की चुड़ियाँ और 35 नग सोने की अंगूठियाँ शामिल हैं। इनका कुल वजन 1 किलो 500 ग्राम सोना है। मामले की तफ्तीश के लिए शुक्रवार को जीआरपी थाना खंडवा भेजा गया। इसके बाद जीआरपी थाना प्रभारी प्रकाश चंद सेन सहित आरपीएफ़ पोस्ट के प्रभारी संजीव कुमार एवं उनकी टीम ने बारीकी से जांच शुरू की। इतनी बड़ी चोरी की वारदात की बात सामने आने पर पुलिस टीम खोजबीन और तफ्तीश में जुट गई।

पुलिस जांच में मालूम चला कि, मामला पूरी तरह से झूठा है और लूटा हुआ माल फरियादी सागर ने ही कल्याण स्टेशन पर अपने एक साथी प्रवीण को दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसके कब्जे से यह माल जप्त कर लिया है। इसके साथ ही जांच में मालूम चला कि फरियादी सागर ने अपने साथियों संग मिलकर खुद को चोट पहुँचाई और अपने साथियो संग फर्जी लूट की योजना बनाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सागर के साथ ही उसके साथी संजय और राकेश को भी गिरफ्तार किया है।

रिपोर्ट- निशात मोहम्मद सिद्दीकी

