10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रही छात्रा ने स्कूल के बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया, MP में सनसनीखेज घटना
मध्य प्रदेश में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रही एक छात्रा ने स्कूल के बाथरूम में एक बच्चे को जन्म दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि छात्रा 34 सप्ताह (8 महीने) की गर्भवती थी और उसका शिशु समय से पहले पैदा हुआ।
मध्य प्रदेश के धार जिले में एक निजी स्कूल के वॉशरूम में 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रही 17 साल की छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद छात्रा के साथ हुई यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) पारुल बेलापुरकर ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना पीथमपुरा कस्बे के एक निजी स्कूल में मंगलवार को उस समय घटी जब छात्रा गणित की परीक्षा दे रहे थे।
परीक्षा शुरू होने के दो घंटे बाद छात्रा को पेट में तेज दर्द हुआ और उसने वॉशरूम जाने की अनुमति मांगी। जब वह काफी देर तक कक्षा में नहीं लौटी तो निरीक्षकों ने वॉशरूम में जाकर देखा। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर गहरा सदमा लगा।
महिला कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचीं और छात्रा और उसके नवजात बच्चे को 108 एम्बुलेंस में एक सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉ. प्रशांत काजावे ने बताया कि छात्रा और शिशु दोनों की हालत स्थिर है।
शुरुआती जांच में पता चला कि छात्रा 34 सप्ताह (8 महीने) की गर्भवती थी और शिशु समय से पहले पैदा हुआ था। एएसपी ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर बेतमा थाने में केस ट्रांसफर कर दिया गया है।
बेतमा पुलिस को दिए अपने बयान में छात्रा ने आरोप लगाया कि नृत्य कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।
अधिकारी ने बताया कि उसने यह भी आरोप लगाया कि लड़के ने उसे चुप रहने की धमकी दी थी, इसलिए उसने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में नहीं बताया। उन्होंने आगे बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
