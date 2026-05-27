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भोपाल में IPS अधिकारी की नाबालिग बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटकी मिली; नहीं मिला सुसाइड नोट

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, श्रुति तोमर, भोपाल, मध्य प्रदेश
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पुलिस ने बताया कि साइबर सेल उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन गतिविधियों की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं उसे ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा था या वह किसी खतरनाक ऑनलाइन गेम में तो शामिल नहीं थी।

भोपाल में IPS अधिकारी की नाबालिग बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटकी मिली; नहीं मिला सुसाइड नोट

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक IPS (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी की 17 साल की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह अपने घर पर फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली। मंगलवार को जब यह घटना हुई, उस वक्त लड़की के माता-पिता ऑफिस में थे और वह घर पर अकेली थी। परिवार वालों का कहना है कि लड़की पढ़ाई की वजह से तनाव में थी। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या से जुड़ा बताया है। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने लड़की का मोबाइल फोन व अन्य जरूरी सामान जब्त करते हुए उसकी जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने ब्लैकमेलिंग व ऑनलाइन गेम की वजह से तनाव के एंगल से भी मामले की जांच करने की बात कही है।

घटना का पता उस वक्त चला जब IPS अधिकारी दोपहर में खाना खाने के लिए चार इमली इलाके में स्थित अपने घर पहुंचे और लड़की एकबार भी बाहर नहीं आई। उनकी पत्नी रजिस्ट्रार गैस राहत के पद पर पदस्थ हैं और घटना के वक्त वह भी अपने दफ्तर में थीं। बुधवार को मामले की जानकारी देते हुए हबीबगंज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज संजीव चौकसे ने बताया, 'लड़की 11वीं कक्षा की छात्रा थी और मंगलवार को अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली। उसके परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।'

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पीएम के बाद परिवार को सौंपा गया शव

आगे उन्होंने बताया कि बुधवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। परिवार वालों का कहना है कि वह पढ़ाई को लेकर तनाव में थी, हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि यह तनाव इतना ज्यादा नहीं था कि वह अपनी जान ले ले। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने की वजह से सुसाइड के कारण को लेकर पुलिस कुछ भी बता नहीं पा रही है।

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पुलिस करेगी मोबाइल फोन की जांच

चौकसे ने आगे कहा, 'पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और जांच की जा रही है कि घटना से पहले वह किस-किस से सम्पर्क में थी, साथ ही उसकी कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मौत से पहले उसने किससे बात की थी। इसके अलावा उसके हालिया व्यवहार को समझने के लिए पुलिस टीम उसके दोस्तों और क्लासमेट्स के बयान भी दर्ज करेगी।'

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ब्लैकमेलिंग व ऑनलाइन गेम के एंगल से भी होगी जांच

पुलिस अधिकारी ने बताया कि साइबर सेल उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन गतिविधियों की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं उसे ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा था या वह किसी खतरनाक ऑनलाइन गेम में तो शामिल नहीं थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और मौत की असली वजह जानने के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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