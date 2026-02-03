Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़15 years old gangrape victim girl gave birth to boy in katni madhya pradesh
MP में 15 साल की लड़की ने बच्चे को दिया जन्म तो गैंगरेप का हुआ खुलासा, स्कूल के ही 3 लड़कों ने बनाया था शिकार

MP में 15 साल की लड़की ने बच्चे को दिया जन्म तो गैंगरेप का हुआ खुलासा, स्कूल के ही 3 लड़कों ने बनाया था शिकार

संक्षेप:

सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की लड़की ने बच्चे को जन्म दिया तो गैंगरेप की घटना का खुलासा हुआ। छात्रा पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया था। पीड़िता ने एक बेटे को जन्म दिया है।

Feb 03, 2026 12:15 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, कटनी
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के कटनी शहर में 5 दिन पहले एक 13 साल की बच्ची के अपहरण और गैंगरेप की घटना के बाद ऐसे ही एक दूसरे मामले के खुलासे ने सबको चौंका दिया है। सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की लड़की ने बच्चे को जन्म दिया तो गैंगरेप की घटना का खुलासा हुआ। छात्रा पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया था। पीड़िता ने एक बेटे को जन्म दिया है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कटनी शहर के एनकेजे थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित नाबालिग लड़की का कहना है कि उसी के स्कूल में पढ़ने वाले तीन छात्रों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। पीड़िता ने कहा कि जून 2025 में उसके साथ यह घटना हुई थी और आरोपियों ने मुंह बंद रखने की धमकी दी थी। पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगा रखा था। डरा-धमका कर उसके साथ दरिंदगी की गई।

घटना का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग को पेट दर्द की शिकायत पर परिजन उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच में बालिका के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। उसे तत्काल शासकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसने नवजात को जन्म दिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पीड़ित ने बताया कि उसके माता-पिता का तलाक हो चुका है। मां एक सरकारी स्कूल में शिक्षक है।

आरोंपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पीड़िता ने कहा कि डर के कारण उसने इतने महीनों तक इस जुल्म की जानकारी किसी को नहीं दी थी। मामले की जानकारी लगते ही नगर पुलिस अधीक्षक ने एनकेजे थाना पुलिस को गैंगरेप का मामला दर्ज करने और आरोपियों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी के कड़े निर्देश दिए गए हैं। सीएसपी नेहा पच्चीसिया को पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने चेहरे पर मास्क पहनकर वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान आरोपियो ने डरा धमकाकर किसी को ना बताने का दिखाया डर दिखाया था इसी डर की वजह से पीड़िता ने इतने महीनों तक इस जुल्म की जानकारी किसी को नहीं दी। फिलहाल तीनों आरोपियों की तलाश जारी है और पीड़िता की हालत स्थिर बताई जा रही है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|