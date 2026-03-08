MP : घर पर पढ़ते हुए निकल गए 15 साल की छात्रा के प्राण, मौत के पीछे साइलेंट अटैक की आशंका
मध्य प्रदेश में भिंड जिले के आलमपुर के करीब तालगांव में घर के अंदर पढ़ाई करते समय 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा की अचानक मौत हो गई। फिलहाल मौत का कारण साइलेंट अटैक माना जा रहा है।
मध्य प्रदेश में भिंड जिले के आलमपुर के करीब तालगांव में घर के अंदर पढ़ाई करते समय 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 वर्षीय एक छात्रा की अचानक मौत हो गई। फिलहाल मौत का कारण साइलेंट अटैक माना जा रहा है। मृतक छात्रा की पहचान उर्वागी दुबे उर्फ गुनगुन के रूप में हुई है। बेटी इस तरह अचानक मौत से उसके माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।
जानकारी के अनुसार, घटना के समय उर्वागी के पिता विनय कुमार दुबे स्कूल गए हुए थे, जबकि मां बगल के कमरे में टीवी देख रही थीं। उसके छोटे भाई-बहन बाहर खेल रहे थे।स्कूल से लौटने के बाद पिता ने उर्वागी को कई बार आवाज दी। कोई जवाब नहीं मिलने पर वे उसे देखने बगल के कमरे में गए, जहां वह बिस्तर पर बेहोश पड़ी मिली। परिजन तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन वहां से उसे अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पढ़ाई में काफी होशियार थी उर्वागी
परिजनों के अनुसार, उर्वागी पढ़ाई में काफी होशियार थी। उसने हाल ही में दसवीं क्लास का अंतिम पेपर दिया था और परिजनों को बताया था कि उसे 90 प्रतिशत से अधिक अंक मिलने की उम्मीद है। परीक्षा अच्छी जाने के कारण वह काफी खुश भी नजर आ रही थी। उर्वागी के पिता विनय कुमार दुबे अरूसी हाईस्कूल में पदस्थ हैं। घटना के बाद से परिवार में गम का माहौल है।
डॉक्टर ने मौत के पीछे साइलेंट अटैक की आशंका जताई
डॉक्टर ने बताया है कि छात्रा की मौत साइलेंट अटैक से होने की संभावना है। हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही असल कारण स्पष्ट हो जाएगा। डॉक्टर ने बताया है कि बच्चों में भी साइलेंट अटैक की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उनके खान-पान पर विशेष ध्यान देना बहुत आवश्यक है। माता-पिता से अपील है कि पैकेट वाली कोई भी सामग्री बच्चों को न खिलाएं। जंक फूड से दूरी बनाकर रखें। इसके साथ ही ज्यादा मोबाइल देखना भी साइलेंट अटैक का एक कारण माना जा रहा है।
रिपोर्ट : अमित कुमार