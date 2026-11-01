इंदौर में वार्मअप करते समय गश खाकर गिरा 15 साल का लड़का, CPR देने पर भी नहीं बची जान
मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल को झकझोर देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है। खेलने के दौरान वार्मअप करते समय 15 साल के लड़के की अचानक मौत हो गई। हालांकि, उसके भाई ने उसे सीपीआर देकर उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।
मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार शाम एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर दिया। बड़े भाई के साथ गार्डन में खेलने पहुंचे 15 साल के कनिष्क बोयत की अचानक गिरने के बाद मौत हो गई। दोनों भाई खेलने से पहले वार्मअप कर रहे थे, तभी कनिष्क अचानक गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। भाई ने उसे संभालने के साथ सीपीआर (CPR) देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे बचाने का प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली। घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा है।
अचानक जमीन पर गिरा
लसूड़िया पुलिस के मुताबिक, कनिष्क बोयत बी-ब्लॉक, स्कीम-78 का निवासी था। वह तलावली चांदा स्थित एक निजी स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ता था। कनिष्क हर शनिवार और रविवार को अपने बड़े भाई दिव्यांश के साथ गार्डन में खेलने जाता था। शनिवार शाम भी दोनों भाई रोजाना की तरह खेलने पहुंचे थे। खेल शुरू करने से पहले दोनों वार्मअप कर रहे थे। इसी दौरान कनिष्क अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसे इस हालत में देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए और मदद के लिए दौड़े।
CPR देकर बचाने की कोशिश
कनिष्क को गिरता देख बड़े भाई दिव्यांश ने उसे संभाला और चेहरे पर पानी के छींटे दिए, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद दिव्यांश ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। गार्डन में मौजूद रहवासियों ने भी मदद की और कनिष्क को तत्काल स्कीम-78 स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसका उपचार करने का प्रयास किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अचानक हुई इस घटना से गार्डन में मौजूद लोग भी स्तब्ध रह गए।
7 साल पहले भी दौड़ते समय गिर गया था
परिवार के अनुसार, कनिष्क के साथ करीब सात साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी। उस समय वह दौड़ते हुए अचानक गिर गया था। इसके बाद डॉक्टरों ने हृदय संबंधी समस्या की आशंका जताई थी। परिजन दीपावली के बाद उसकी स्वास्थ्य जांच कराने को लेकर चर्चा भी कर रहे थे। हालांकि, इस बार उसकी मौत किस वजह से हुई, यह चिकित्सकीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
सड़क हादसे में हुई थी पिता की मौत
कनिष्क के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके पिता विक्रांत की करीब 12 साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब 15 साल के बेटे को खोने से परिवार सदमे में है। घटना ने क्षेत्र के रहवासियों को भी झकझोर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की आवश्यक कार्रवाई कर रही है और कनिष्क की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए चिकित्सकीय रिपोर्ट का इंतजार है।
रिपोर्टः हेमंत
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।