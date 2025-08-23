MP के हॉस्टल में खाना खाने के बाद 14 बच्चे बीमार, एक की मौत; परिवारवालों का फूटा गुस्सा

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में शासकीय सीनियर आदिवासी हॉस्टल में खाना खाने के बाद 14 बच्चे बीमार हो गए। इस दौरान एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो हो गई। छात्र की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हुए तो मामले का हुआ खुलासा।

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में शासकीय सीनियर आदिवासी हॉस्टल में खाना खाने के बाद 14 बच्चे बीमार हो गए। इस दौरान एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो हो गई। छात्र की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हुए तो मामले का हुआ खुलासा। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशानिक अधिकारी छात्रावास पहुंचे और बच्चों से फीडबैक लिया है। बताया जा रहा है कि 11 बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है हालांकि दो बच्चे फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज़ चल रहा है। पुलिस प्रसासन मामले में जांच पड़ताल में जुट हुआ है। फ़ूड पोइजन की आशंका जताई जा रही है। पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए है। घटना 20 अगस्त की बताई जा रही हैं। मामले में प्रसासन ने हॉस्टल अधीक्षक की लापरवाही देखते हुए निलंबित कर दिया है।

जबलपुर जिले के कुंडेश्वर धाम की हरदालीकला तहसील स्थित आदिवासी हॉस्टल में 46 बच्चे हॉस्टल पर रहते हैं। लेकिन घटना वाले दिन वहां पर केवल 14 बच्चे ही उपस्थित थे। 20 अगस्त की रात 14 बच्चे खाना खाने के बाद अचानक बीमार हो गए। बच्चों को नजदीकी निजी डॉक्टर को दिखाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला सीईओ अशोक गहलोत और कुंडम एसडीएम मोनिका वाघमारे के साथ नायब तहसीलदार गोरेलाल मरावी थाना प्रभारी सतीश कुमार मौके पर पहुंचे और घटना स्थल की जांच करते हुए मृतक को पीएम के लिए कुंडम भिजवाया गया। ग्राम पंचायत हरदुली कला सरपंच शाहमैन का आरोप है कि हॉस्टल की अधीक्षक यहां पर नहीं रहते। बच्चों क खाने-पीने से यह घटना हुई है और वही हॉस्टल के छात्र भी बोल रहे हैं कि चावल और अन्य मिर्च मसाले में भी खराब सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये घटना हुई है।

एक छात्र की मौत के बाद जांच के आदेश मृतक के परिजनों का कहना है कि कुंडम तहसील में इस प्रकार की पहली घटना है। इसकी जांच कराई जाए। खाने की सामग्री में ही बच्चे बीमार हुए हैं। मृतक की पहचान 14 साल के राजाराम धुर्वे के तौर पर हुई है जिनके पिता छोटेलाल बेगा ग्राम बिलटुकरी के रहने वाले हैं। राजाराम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत, जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह और सहायक आयुक्त सीके दुबे ने बीमार बच्चों के बयान दर्ज किए। बच्चों ने अधीक्षक की अनुपस्थिति और भोजन की खराब गुणवत्ता की शिकायत की है। इसके बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। आशंका जताई जा रही है कि बच्चों की तबीयत फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी है।

शासकीय आदिवासी हॉस्टल के अधीक्षक गजेंद्र झारिया का कहना है कि बीमार बच्चों की जानकारी मैंने अपने अधिकारी को मौखिक रूप से दी थी लेकिन हमारे अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे। बच्चों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिस पर भी परिजन मौके पर पहुंचे और बच्चों को अस्पताल ले गए। इसके बाद बच्चे उपचार के बाद घर चले गए लेकिन छात्र राजाराम की हालत गंभीर होने पर उसे तहसील स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन गुरुवार शाम माता-पिता उसे जबरन डिस्चार्ज कर घर ले गए, जहां देर रात उसकी मौत हो गई।