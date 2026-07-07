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MP में गांव के कुएं के अंदर एक साथ तैरती मिलीं 14 लाशें, जांच में सामने आया सच!

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, शुजालपुर
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एमपी के शुजालपुर स्थित गांव में एक कुएं से तेज दुर्गंध आ रही थी। जब किसान ने कुएं के अंदर झांका तो अंदर हिरणों की लाशें पड़ी थी। वन विभाग की जांच में घटना के पीछे की सच्चाई सामने आई है।

MP में गांव के कुएं के अंदर एक साथ तैरती मिलीं 14 लाशें, जांच में सामने आया सच!

मध्यप्रदेश के शुजालपुर में एक गांव के अंदर कुएं में 13 हिरणों और एक कुत्ते का शव मिलने से ग्राणीण सकते में आ गए। घटना कालापीपल तहसील के खरदौनकलां गांव की बताई जा रही है। कुआं गांव के एक खेत में था। दरअसल, दुर्गंध आने पर खेत मालिक के परिजनों ने जब कुएं में झांककर देखा तो वो हक्के-बक्के रह गए। कुएं के अंदर बड़ी संख्या में सड़े-गले शव पड़े थे।

घटना की सूचना पर वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद सभी शवों को जला दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि कुत्ते से बचने के दौरान हिरण कुएं में गिर गए।

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किसान ने कुएं में देखा शव

जानकारी के अनुसार, खरदौनकलां निवासी कृष्णाबाई पति राजेश पाटीदार के परिजन रविवार को खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने पहुंचे थे। इस दौरान कुएं से तेज दुर्गंध आने पर उन्होंने नीचे देखा तो 13 हिरणों और एक कुत्ते के शव पड़े मिले। शवों की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि घटना एक-दो दिन पहले हुई होगी। खेत मालिक ने इसकी सूचना सरपंच को दी, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग को मौके पर बुलाया गया।

कुएं का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त

ग्रामीणों के अनुसार, कुएं पर सुरक्षा के लिए मुंडेर बनी हुई थी, लेकिन उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त मिला। आशंका है कि हिरण उसी क्षतिग्रस्त हिस्से से कुएं में गिरे होंगे। घटना का वन विभाग की प्रारंभिक जांच के अनुसार, हिरणों का झुंड किसी आवारा श्वान से बचने के लिए तेजी से भाग रहा था। इसी दौरान सभी हिरण कुएं में गिर गए। जिस कुत्ते से वे बच रहे थे, वह भी कुएं में गिर गया और उसकी मौत हो गई। मृत हिरणों में चार नर और नौ मादा शामिल हैं।

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ग्रामीणों ने बताया कि कुएं पर सुरक्षा के लिए मुंडेर बनी हुई थी, लेकिन उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त मिला। आशंका है कि दौड़ते समय हिरण उसी टूटे हिस्से से कुएं में गिर गए। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी।

एक दिन बाद बाहर निकाले गए शव

वन विभाग के अनुसार, हिरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल संरक्षित वन्यजीव हैं। इसलिए नियमानुसार वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में ही शव निकालने और पंचनामा की कार्रवाई की जाती है। रविवार को सूचना मिलने के बाद एसडीओ विभागीय कार्य से रतलाम में होने के कारण सोमवार को नायब तहसीलदार की उपस्थिति में शव निकाले गए। पोस्टमार्टम के बाद घटनास्थल के पास ही सभी शवों को जलाया गया।

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Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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