Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पापा मैं अपने असली परिवार के पास जा रहा हूं; 10वीं के छात्र ने छोड़ा घर, चिट्ठी में प्रेमानंद महाराज का भी नाम

Mar 12, 2026 11:16 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share

इंदौर में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले रुद्र ने अपना घर-द्वार छोड़ दिया है। घर छोड़ने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी। इसमें घर छोड़कर जाने की वजह बताई।

पापा मैं अपने असली परिवार के पास जा रहा हूं; 10वीं के छात्र ने छोड़ा घर, चिट्ठी में प्रेमानंद महाराज का भी नाम

"पापा, मम्मी, भैया, दादा... मैं अपने असली परिवार के पास जा रहा हूं। आप गांव चले जाना। आपके साथ का जीवन पूरा हो गया है... रोइएगा नहीं। मुझे खोजने की कोशिश भी न कीजिएगा" भावुक और हैरान कर देने वाले ये शब्द 13 साल के बच्चे के हैं। इंदौर में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले रुद्र ने अपना घर-द्वार छोड़ दिया है। घर छोड़ने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी। इसमें घर छोड़कर जाने की वजह बताई।

चिट्ठी में प्रेमानंद महाराज का जिक्र

चिट्ठी में रुद्र ने प्रेमानंद महाराज का जिक्र किया है। उसने लिखा- आप लोग ये मत सोचना कि मैं किसी के डांटने-मारने या बोर्ड रिजल्ट या फिर ज्यादा प्यार न मिलने की वजह से भागा हूं। मैं तो बस असलियत जान गया हूं। अगर आपको जानना है कि मैंने कौन सी असलियत जान ली है, तो फोन के फोटो में जाकर देखना, तो उसमें प्रेमानंद जी महाराज के वचन मिल जाएंगे।

ये भी पढ़ें:जो उस बालक का हाल हुआ, प्रत्येक हिन्दू का होगा...; तरुण मर्डर पर बाबा बागेश्वर
ये भी पढ़ें:देश में गैस संकट के समय प्रधानमंत्री किस गुफा में छिपे हैं? सांसद संजय सिंह

मम्मी के डिब्बे से 500 रुपये लिए

इसके बाद रुद्र ने भावुक अंदाज में पिता की चिंता करते हुए लिखा- आप गांव चले जाना और बबुआ दादी को संभालना। अब आपके साथ का जीवन पूरा हो गया है। इसके बाद रुद्र ने पैसे लेने की बात का जिक्र करते हुए अपनी मां से कहा- मम्मी मैंने आपके डब्बे में से 500 रुपये लिए हैं। वह पैसे आपको मेरा मित्र लौटा देगा।

बेटे के गायब होने से मचा हड़कंप

जैसे ही बेटे के घर से गायब होने की जानकारी मिली, परिवार में हड़कंप मच गया। रुद्र के पिता पेशे से ड्राइवर हैं और परिवार साधारण जीवन जीता है। बेटे की चिट्ठी पढ़ने के बाद माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने तुरंत आसपास के इलाकों में तलाश की, रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

13 year boy left his home in indore

पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी की रिपोर्ट

आखिरकार परिजनों ने खजराना थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत संभावित जगहों पर जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही बच्चे का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रिपोर्ट- हेमंत

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh Premanand Ji Maharaj
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|