MP में 13 साल की लड़की ने बच्ची को जन्म दिया, कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी

Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़13 year girl birth a baby child lives in kasturba gandhi girls hostel in madhya pradesh
संक्षेप:

मध्य प्रदेश में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली 13 साल की लड़की ने बच्ची को जन्म दिया है। इस मामले ने ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की लड़कियों की मदद के लिए बनाए गए रेजिडेंशियल हॉस्टलों में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

Jan 31, 2026 09:34 pm IST
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर डेवलपमेंट ब्लॉक के परसामऊ गांव में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली 13 साल की लड़की ने इस हफ्ते जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में एक बच्ची को जन्म दिया। 8वीं की छात्रा की हालत बिगड़ने पर उसे गढ़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल जांच में पता चला कि वह एडवांस प्रेग्नेंसी में थी, जिसके बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद महिला पुलिस थाने ने कार्रवाई शुरू की।

मामले की जांच बाद में गढ़ी थाने को सौंप दी गई, क्योंकि हॉस्टल उसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। महिला पुलिस थाने की इंचार्ज किरण वरकाडे ने बताया कि अस्पताल से रिपोर्ट मिलते ही कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी गई। एक संदिग्ध, जो कथित घटना के समय नाबालिग था और अब 18 साल का है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता ने आरोपी की पहचान अपने गांव के रहने वाले के रूप में की है।

बताया जा रहा है कि लड़की की मां ने उसके शरीर की बदलावों पर ध्यान नहीं दे पाईं। हॉस्टल के वार्डन ने पुलिस को बताया कि लड़की अप्रैल की छुट्टियों के दौरान घर लौटी थी। माना जा रहा है कि वहीं यह घटना हुई थी। जांच अधिकारी के मुताबिक, वार्डन ने बताया कि कोई भी साफ संकेत न होने के बावजूद कोई शक पैदा नहीं हुआ। आदिवासी मामलों के विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर शकुंतला डामोर ने गंभीर लापरवाही का हवाला देते हुए हॉस्टल सुपरिटेंडेंट चैनबती सैयाम को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश जारी किया।

ऑर्डर में कहा गया है कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि जब छात्रा की तबीयत खराब हुई तो हॉस्टल वार्डन ने न तो चिंता दिखाई और न ही उन्होंने छात्रा के लिए अलग से मेडिकल जांच का इंतजाम किया। इसके अलावा, छात्रा के बार-बार अनुपस्थित रहने के बावजूद उसकी गैरमौजूदगी या सेहत के बारे में माता-पिता से कोई संपर्क नहीं किया गया।

इससे पता चलता है कि सरकारी प्राइमरी स्कूल खजरा की प्राइमरी टीचर और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल, परसमाऊ की वार्डन चैनबती सैयाम ने हॉस्टल मैनेजमेंट की अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि लड़की की बिगड़ती सेहत के साफ संकेतों को नजरअंदाज़ किया गया। कोई खास मेडिकल जांच का इंतजाम नहीं किया गया और माता-पिता को उसकी बीमारी या बार-बार स्कूल से गैरहाजिर रहने के बारे में तुरंत जानकारी नहीं दी गई। पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
