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13 साल की दुल्हन और 42 साल का दूल्हा, इंदौर में एक शर्त के लिए दादा ने अधेड़ से कर दी नाबालिग की शादी; 13 पर केस

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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इंदौर में प्रशासन की चेतावनी अनसुनी करते हुए 13 साल की लड़की का विवाह 42 वर्षीय व्यक्ति से कराए जाने के मामले में पुलिस ने दूल्हे, उसके परिजनों और लड़की के दादा-दादी सहित 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

13 साल की दुल्हन और 42 साल का दूल्हा, इंदौर में एक शर्त के लिए दादा ने अधेड़ से कर दी नाबालिग की शादी; 13 पर केस

इंदौर में प्रशासन की चेतावनी अनसुनी करते हुए 13 साल की लड़की का विवाह 42 वर्षीय व्यक्ति से कराए जाने के मामले में पुलिस ने दूल्हे, उसके परिजनों और लड़की के दादा-दादी सहित 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बाल विवाह के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग द्वारा गठित उड़नदस्ते के प्रभारी महेंद्र पाठक ने बताया कि लड़की के पिता की मौत के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और लड़की अपने भाई-बहनों के साथ दादा-दादी के पास रह रही थी।

एक शर्त पूरी करने के लिए हुई शादी

इस मामले की जानकारी देते हुए महेंद्र पाठक ने बताया कि लड़की के दादा ने अपने पोते की शादी के बदले 26 अप्रैल को अपनी 13 वर्षीय पोती का विवाह 42 साल के व्यक्ति से करा दिया। उन्होंने कहा कि दूल्हे के पिता ने लड़की के दादा के सामने शर्त रखी थी कि वह अपनी बेटी का विवाह उसके पोते से तभी कराएगा, जब बदले में दादा अपनी 13 साल पोती की शादी उसके 42 साल के बेटे से कराएगा।

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प्रशासन की चेतावनी के बावजूद कर दी शादी

आयोग के मुताबिक बाल विवाह के लिए पहले 25 अप्रैल की तारीख तय की गई थी, लेकिन प्रशासन को इसकी सूचना मिल गई थी और वर-वधू पक्ष को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देकर उस दिन शादी रुकवा दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस चेतावनी के बावजूद 26 अप्रैल की रात प्रशासन को गुमराह करते हुए 13 वर्षीय लड़की को इंदौर से उज्जैन ले जाया गया। वहां उसे दुल्हन के कपड़े पहनाए गए और एक मंदिर में 42 साल के व्यक्ति के साथ उसका विवाह करा दिया गया।

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शादी के बाद लड़की से मारपीट का दावा

मिली जानकारी के अनुसार शादी के बाद लड़की दादा-दादी के घर लौट आई, लेकिन कुछ दिन बाद उस पर ससुराल जाने का दबाव बनाया गया और उसके साथ कथित तौर पर मारपीट भी की गई। इसकी शिकायत मिलने के बाद बाल विवाह का मामला उजागर हुआ। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दूल्हे, उसके परिजनों और लड़की के दादा-दादी सहित 13 लोगों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बुधवार रात प्राथमिकी दर्ज की। पाठक ने कहा कि लड़की के बाल विवाह के लिए कथित तौर पर उसकी फर्जी अंकसूची भी तैयार की गई थी और इस संबंध में प्रशासन की जांच जारी है।

क्या होता है बाल विवाह

देश में 21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को दो साल तक के सश्रम कारावास, एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है।

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लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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