13 साल की दुल्हन और 42 साल का दूल्हा, इंदौर में एक शर्त के लिए दादा ने अधेड़ से कर दी नाबालिग की शादी; 13 पर केस
इंदौर में प्रशासन की चेतावनी अनसुनी करते हुए 13 साल की लड़की का विवाह 42 वर्षीय व्यक्ति से कराए जाने के मामले में पुलिस ने दूल्हे, उसके परिजनों और लड़की के दादा-दादी सहित 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
इंदौर में प्रशासन की चेतावनी अनसुनी करते हुए 13 साल की लड़की का विवाह 42 वर्षीय व्यक्ति से कराए जाने के मामले में पुलिस ने दूल्हे, उसके परिजनों और लड़की के दादा-दादी सहित 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बाल विवाह के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग द्वारा गठित उड़नदस्ते के प्रभारी महेंद्र पाठक ने बताया कि लड़की के पिता की मौत के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और लड़की अपने भाई-बहनों के साथ दादा-दादी के पास रह रही थी।
एक शर्त पूरी करने के लिए हुई शादी
इस मामले की जानकारी देते हुए महेंद्र पाठक ने बताया कि लड़की के दादा ने अपने पोते की शादी के बदले 26 अप्रैल को अपनी 13 वर्षीय पोती का विवाह 42 साल के व्यक्ति से करा दिया। उन्होंने कहा कि दूल्हे के पिता ने लड़की के दादा के सामने शर्त रखी थी कि वह अपनी बेटी का विवाह उसके पोते से तभी कराएगा, जब बदले में दादा अपनी 13 साल पोती की शादी उसके 42 साल के बेटे से कराएगा।
प्रशासन की चेतावनी के बावजूद कर दी शादी
आयोग के मुताबिक बाल विवाह के लिए पहले 25 अप्रैल की तारीख तय की गई थी, लेकिन प्रशासन को इसकी सूचना मिल गई थी और वर-वधू पक्ष को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देकर उस दिन शादी रुकवा दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस चेतावनी के बावजूद 26 अप्रैल की रात प्रशासन को गुमराह करते हुए 13 वर्षीय लड़की को इंदौर से उज्जैन ले जाया गया। वहां उसे दुल्हन के कपड़े पहनाए गए और एक मंदिर में 42 साल के व्यक्ति के साथ उसका विवाह करा दिया गया।
शादी के बाद लड़की से मारपीट का दावा
मिली जानकारी के अनुसार शादी के बाद लड़की दादा-दादी के घर लौट आई, लेकिन कुछ दिन बाद उस पर ससुराल जाने का दबाव बनाया गया और उसके साथ कथित तौर पर मारपीट भी की गई। इसकी शिकायत मिलने के बाद बाल विवाह का मामला उजागर हुआ। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दूल्हे, उसके परिजनों और लड़की के दादा-दादी सहित 13 लोगों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बुधवार रात प्राथमिकी दर्ज की। पाठक ने कहा कि लड़की के बाल विवाह के लिए कथित तौर पर उसकी फर्जी अंकसूची भी तैयार की गई थी और इस संबंध में प्रशासन की जांच जारी है।
क्या होता है बाल विवाह
देश में 21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को दो साल तक के सश्रम कारावास, एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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