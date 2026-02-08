खेतों में चल रही थी MD ड्रग फैक्ट्री, मंदसौर में 13 करोड़ की ड्रग और 50 करोड़ के केमिकल जब्त
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शनिवार देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग बनाने की एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यह फैक्ट्री आबादी से दूर खेतों के बीच बने एक मकान में संचालित की जा रही थी।
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शनिवार देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग बनाने की एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यह फैक्ट्री आबादी से दूर खेतों के बीच बने एक मकान में संचालित की जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और करीब 13 करोड़ रुपये कीमत की एमडी ड्रग तथा लगभग 50 करोड़ रुपये के केमिकल जब्त किए। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
8 थानों की पुलिस ने मारा छापा
पुलिस के अनुसार, गरोठ क्षेत्र में गांधी सागर बैकवॉटर एरिया के पास स्थित एक खेत में पिछले कई महीनों से यह फैक्ट्री चल रही थी। शनिवार शाम करीब 7 बजे से शुरू हुए इस ऑपरेशन में जिले के 8 से अधिक थानों का पुलिस बल शामिल रहा। मौके से गैस भट्टी, स्टील के पाइप, केमिकल से भरे ड्रम, मशीनें और अन्य उपकरण बरामद किए गए। पुलिस को यहां से करीब साढ़े 12 किलो क्रूड एमडी ड्रग भी मिली है, जिसकी कीमत 13 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।
2 गिरफ्तार
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री संचालक दीपक लोहार सिकलीगर (32) और सुमित लोहार (19) को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी सूरजना गांव के निवासी हैं। वहीं, इस मामले का तीसरा आरोपी विक्रम सिकलीगर फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क व सप्लाई चेन की पड़ताल कर रही है। पुलिस ने रातभर करीब 30 किलोमीटर दूर सूरजना गांव के जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया।
पुलिस ने क्या-क्या जब्त किया
मंदसौर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता पुरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। मौके से एसीटोन, टॉल्यून, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ब्रोमिन वॉटर और एथेनॉल सहित बड़ी मात्रा में ऐसे केमिकल बरामद हुए हैं, जिनका उपयोग एमडी ड्रग तैयार करने में किया जाता है। बरामद सामग्री से करीब 50 किलो एमडी ड्रग्स का उत्पादन किया जा सकता था।
गौरतलब है कि जनवरी 2025 में भी गरोठ थाना क्षेत्र के खारखेड़ा गांव में नारकोटिक्स टीम ने संतरे के बगीचे के बीच चल रही एमडी ड्रग फैक्ट्री का खुलासा किया था। उस समय भी करीब 50 करोड़ रुपये के केमिकल बरामद किए गए थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है।
रिपोर्ट: विजेन्द्र यादव
