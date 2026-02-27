ग्वालियर में घर की तीसरी मंजिल से कूदा 12वीं का छात्र, पेपर बिगड़ने से था दुखी; पिछले साल भी हुआ था फेल
परिवार वाले उसे तत्काल जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर द्वारा उसके हाथ की नस टटोलने पर मृत घोषित कर दिया। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जहां छानबीन में छत की बाउंड्री पर छात्र की किताब रखी मिली।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 12वीं के एक छात्र ने घर की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। छात्र अपने माता-पिता से पढ़ाई का बोलकर छत पर गया था, और यह कदम उठा लिया। मृतक बच्चे के 12th क्लास की परीक्षा चल रही थी और वह पिछले साल भी इसी कक्षा में फेल हो गया था। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के हरिशंकर पुरम स्थित सांई नगर फेस 2 की है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छात्र के इस आत्मघाती कदम उठाने के सही कारणों का पता लगाने को लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस को आशंका है कि परीक्षा में पेपर बिगड़ने की वजह से उसने यह कदम उठाया होगा।
पढ़ाई का बोलकर छत पर गया था
मृतक छात्र की पहचान सांई नगर फेस 2 में रहने वाले राजीव गुप्ता के 18 वर्षीय बेटे उत्कर्ष उर्फ कृष्णा गुप्ता के रूप में हुई है। वह 12वीं में पढ़ रहा था। गुरुवार को माता-पिता के साथ नाश्ता करने के बाद वह पढ़ाई करने की बात बोलकर घर की छत पर चला गया। जहां पर उसने घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। किसी भारी चीज के गिरने की आवाज को सुन परिवार वाले बाहर आए तो वह जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला।
अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया
इसके बाद परिवार वाले उसे तत्काल जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर द्वारा उसके हाथ की नस टटोलने पर मृत घोषित कर दिया। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जहां छानबीन में छत की बाउंड्री पर छात्र की किताब रखी मिली।
पुलिस ने कही सुसाइड के कारणों की जांच करने की बात
एएसपी जयराज कुबेर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि '12वीं के एक छात्र ने घर की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। माता-पिता से पढ़ाई का बोलकर छात्र छत पर गया था। छात्र के 12th क्लास के एग्जाम चल रहे थे और वह पिछले साल भी 12th में फेल हो गया था। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के हरिशंकर पुरम स्थित सांई नगर फेस 2 की है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को आशंका है कि इस बार भी छात्र का एग्जाम गड़बड़ हो गया होगा जिस कारण उसने यह कदम उठाया होगा। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्र द्वारा सुसाइड करने के सही कारणों को लेकर जांच शुरू कर दी है।'
