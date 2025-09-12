स्कूल में खेलते-खेलते अचानक गिरी 11 साल की बच्ची, इंदौर में हार्ट अटैक से मौत

इंदौर में एक बच्ची की स्कूल में खेलने के दौरान कार्डियक अरेस्ट आने से मौत हो गई। बच्ची को गिरने के बाद अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही सांसें थम गईं।

मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्दनाक घटना सामने आई है। इंदौर के बेटमा के एक स्कूल में खेल के दौरान एक 11 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा स्कूल में खेल पीरियड के दौरान अपने साथी छात्रों के साथ खेल रही थी, इस दौरान उसे थकावट महसूस हुई और वो अचानक जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने के बाद छात्रा बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां से दूसरे अस्पताल में भेजा गया और डॉक्टरों ने पुष्टि की की छात्रा की मौत हो गई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए टीचर्स ने बताया कि घटना के तुरंत बाद उन्हें जानकारी दी गई। इसके तुरंत बाद स्कूल के खेल टीचर ने बच्ची को बेटमा अस्पताल पहुंचाया। यहां से बच्ची को इंदौर के चैथराम अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद पुष्टि करते हुए कहाकि बच्ची को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इसके बाद बच्ची का अस्पताल में इलाज चलता रहा और उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन शाम करीब 5 बजे बच्ची की मौत हो गई।

इस मामले की जानकारी देते हुए चैथराम अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर अनिल कुमार लखवानी ने बताया कि जब छात्रा को अस्पताल लाया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की जिसमें उसके हार्ट की पंपिंग दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं हाथ लगी। उन्होंने बताया कि बच्ची खेलने के दौरान बेहोश होकर गिर गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया था।