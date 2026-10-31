उज्जैन में गरजा बुलोडजर! 11 घर जमींदोज; अब तक 88 तोड़े गए
मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सिंहस्थ महाकुंभ के लिए रास्ते में रही 11 अवैध घरों पर ऐक्शन लिया है।
मध्यप्रदेश के उज्जैन में शनिवार को महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग के बेगमबाग क्षेत्र में हरिफाटक ब्रिज के चौड़ीकरण के तहत 11 अवैध बिल्डिंग को नगर निगम के बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत यह चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। अब इस जगह पर ब्रिज निर्माण प्रस्तावित है। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बेगमबाग में 45 भूखंड 30 साल की लीज पर आवासीय उपयोग के लिए दिए थे। प्रत्येक भूखंड करीब 2400 वर्गफीट का था। प्राधिकरण के अनुसार, लीज शर्तों का उल्लंघन कर इनका व्यावसायिक उपयोग किया गया और भूखंडों को छोटे हिस्सों में बांटकर करीब 90 निर्माण कर लिए गए। इससे पहले के तीन सालों में 88 बिल्डिंग तोड़ी गई हैं और शनिवार 11 बिल्डिंग तोड़ी जा रही हैं।
पहले ही हटाए जा चुके हैं 72 मकान
उज्जैन में शनिवार बेगमबाग उज्जैन विकास प्राधिकरण की सातवीं बड़ी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि हरिफाटक ब्रिज के चौड़ीकरण और मंदिर मार्ग पर प्रस्तावित निर्माण कार्य में बाधक बन रहे 11 मकानों को उज्जैन विकास प्राधिकरण ने जेसीबी मशीनों से हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान यूडीए, नगर निगम और पुलिस का संयुक्त अमला मौके पर तैनात रहा। इससे पहले 72 मकान हटाए जा चुके थे। शनिवार के 11 मकानों को मिलाकर अब तक कुल 83 मकान हटाए जा चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि 11 बिल्डिंगों को मुस्लिमजनो ने खुद खाली किया और कार्यवाही में सहयोग किया गया। जानकारी के अनुसार उज्जैन विकास प्राधिकरण के 48 आवासीय भूखंडों के नियम विरुद्ध 106 हिस्से कर व्यावसायिक निर्माण किए गए थे, जिस पर धर्म विशेष के लोगों ने व्यवसायिक तौर पर अवैध रूप से निर्माण कर होटल और रेस्टोरेंट बना लिए थे, विकास प्राधिकरण के द्वारा इन्हें नोटिस जारी कर लीच रिन्यू कराने के निर्देश दिए गए थे लेकिन काफी समय तक लीज नहीं करने पर इनके भूखंड को निरस्त कर दिया गया था।
उज्जैन विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी जीवन मोगी ने बताया कि ये संरचनाएं हरिफाटक ब्रिज के चौड़ीकरण की जद में आ रही थीं। संबंधित भूखंडों की लीज पहले ही निरस्त की जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों को कार्रवाई से पहले सूचना दी गई थी। उनके सामान हटाने के बाद शनिवार को निर्माण हटाए गए। इन भूखंडों की लीज करीब 15 साल पहले समाप्त हो चुकी थी। मामला न्यायालय में लंबित होने और स्टे के कारण कार्रवाई रुकी हुई थी। हाल ही में स्टे समाप्त होने के बाद प्राधिकरण ने कब्जे हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
रिपोर्ट: विजेन्द्र यादव
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