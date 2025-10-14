Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़10 injured in bloody clash at Bhopal dhaba over mutton prices

ढाबे पर मटन के रेट को लेकर खूनी संघर्ष, युवक के पेट में घुसाई तंदूर की रॉड; 10 घायल

कटारा थाना क्षेत्र के रापड़िया इलाके में हुई इस घटना में एक युवक के पेट में तंदूर की रॉड घोंप दी गई, जो शरीर से आर-पार हो गई। घटना में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज जब्त कर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

Ratan Gupta, Tue, 14 Oct 2025 04:20 PM
ढाबे पर मटन के रेट को लेकर खूनी संघर्ष, युवक के पेट में घुसाई तंदूर की रॉड; 10 घायल

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार देर रात एक ढाबे पर खाने के बिल को लेकर मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। कटारा थाना क्षेत्र के रापड़िया इलाके में हुई इस घटना में एक युवक के पेट में तंदूर की रॉड घोंप दी गई, जो शरीर से आर-पार हो गई। घटना में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज जब्त कर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

जानकारी के अनुसार कटारा गांव के अवधनारायण और ऋतिक अपने दोस्तों के साथ सेठ जी ढाबे पर खाना खाने पहुंचे। युवकों ने मटन का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत 650 रुपए बताई गई, लेकिन उन्होंने 500 रुपए देने की बात कही। इस पर ढाबा संचालक से बहस हो गई और एक युवक ने थप्पड़ मार दिया।

ढाबा संचालक के दो बेटों ने युवकों से मारपीट शुरू कर दी। युवकों ने गांव में फोन लगाकर भीड़ बुला ली। कुछ ही देर में गांव से लोग पहुंच गए और ढाबे पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। इसी दौरान किसी ने तंदूर की रॉड उठाकर दिनेश राजपूत नामक युवक के पेट में घोंप दी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

भीड़ ने ढाबे के बाहर और ढाबा संचालक के सर्विस सेंटर में खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। पत्थरबाजी और मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हुए। कटारा हिल्स पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए।

कटारा थाना प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि झगड़ा रात करीब साढ़े नौ बजे मटन की कीमत को लेकर हुआ। दोनों पक्षों के लोग घायल हुए और तंदूर की रॉड से घायल युवक दिनेश राजपूत गांव का ही निवासी है। दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया गया है।

