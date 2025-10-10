MP में पुलिसकर्मियों ने कर डाला गजब कांड, हवाला के 1.45 करोड़ लूटने का आरोप; 10 पर हुआ एक्शन

पुलिसकर्मियों ने वाहन चालक की पिटाई करते हुए उसे भगा दिया और वाहन में रखी उस नकदी को जब्त करने के बजाय, उसे हड़पने की कोशिश की। यहां तक कि पुलिस टीम ने हवाला के उन पैसों के बारे में अपने वरिष्ठों तक को भी नहीं बताया।

मध्य प्रदेश से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर हवाला के 1.45 करोड़ रुपए लूटने के आरोप में दस पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। खास बात यह है कि इनमें एक SDOP भी शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह रकम एक चार पहिया वाहन के जरिए मध्य प्रदेश के कटनी से महाराष्ट्र के जालना भेजी जा रही थी, इस दौरान चालक के साथ मारपीट करके पुलिसकर्मियों द्वारा लूट ली गई थी।

इस वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ, जब पीड़ित वाहन चालक और उस रकम को भेजने वाले एक व्यापारी ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी, जबलपुर) प्रमोद वर्मा के पास पहुंचकर इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए। यह भी दावा किया जा रहा है कि वाहन में 2.96 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी थी। अधिकारी ने कहा कि वाहन में मिली धनराशि की सही मात्रा जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

मामला उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना ने इस बारे में आईजी जबलपुर से मिली रिपोर्ट के आधार पर सिवनी की SDOP पूजा पांडे को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान वह भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में तैनात रहेंगी। निलंबित किए गए अन्य पुलिसकर्मियों में बंडोल थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अर्पित भैरम, हेड कांस्टेबल माखन और रवींद्र उइके, कांस्टेबल जगदीश यादव, योगेंद्र चौरसिया, रितेश (चालक), नीरज राजपूत, केदार और सदाफल शामिल हैं।

सिवनी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुनील कुमार मेहता ने मामले की जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि बताया कि यह घटना बुधवार रात को उस वक्त हुई, जब चेकिंग अभियान के दौरान बंडोल थाना प्रभारी और SDOP कार्यालय के कर्मचारियों ने सिलादेही के जंगल में एक चार पहिया वाहन को रोका। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नकदी मिली, जिसे मध्य प्रदेश के कटनी से महाराष्ट्र के जालना ले जाया जा रहा था।

इसके बाद उन्होंने वाहन चालक की पिटाई करते हुए उसे भगा दिया और वाहन में मिली उस नकदी को जब्त करने के बजाय, उसे हड़पने की कोशिश की। यहां तक कि पुलिस टीम ने हवाला के उन पैसों के बारे में अपने वरिष्ठों को भी जानकारी नहीं दी।

हालांकि, गुरुवार सुबह पैसा गंवाने वाला व्यापारी अपने ड्राइर को लेकर कोतवाली थाना पहुंच गया, जिसके चलते आरोपी पुलिसकर्मियों की पोल खुल गई। पुलिसकर्मियों पर लगे गंभीर आरोपों की जानकारी जब जबलपुर और भोपाल में उच्च अधिकारियों तक पहुंची, तो उन 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।