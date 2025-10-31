MP एक और बच्ची की मौत, मेडिकल स्टोर से खरीदकर पिलाई थी दवा; किडनी हुई फेल
संक्षेप: मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का मामला थम गया था, लेकिन अब एक और मौत का मामला सामने आया है। यहां एक मेडिकल स्टोर से दवा खिलाने के बाद बच्ची की मौत हो गई।
मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। इन घटनाओं के बाद मध्य प्रदेश में एक और घटना सामने आई है। यहां के छिंदवाड़ा में हर्बल कफ सिरप समेत कई दवाइयां पीने के बाद बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को बिछुआ शहर के एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदकर दवा खिलाई गई थी। बच्ची की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई है।
बच्ची की मौत के बाद इस मामले पर बात करते हुए बच्ची के माता-पिता ने बताया कि छिंदवाड़ा के बिछुआ में सरकार अस्पताल गए थे, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं मिले। इसके बाद इलाज के लिए एक लोकल मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खिलाई थी। बच्ची के पिता संदीप मिनोट ने कहा कि उन्हें दवाओं के छोटे-छोटे पैकेट और एक हर्बल सिरप दिया गया था। पिता ने बताया कि दवा पिलाने के बाद बच्ची को आराम लग रहा था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। इसके बाद बच्ची को सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस मामले शिकायत मिलने के बाद बिछुआ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में मेडिकल स्टोर चलाने वाले दो लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि राज्य की फूड ऐंड ड्रग्स विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने दवाएं जब्त कर सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है।इस मामले की जानकारी देते हुए बिछुआ पुलिस थाना इंचार्ज सतीश उइके ने कहा कि अगर लापरवाही की पुष्टि हुई तो, सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जांच पूरी होने तक दुकान को सील कर दिया है।