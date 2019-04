WB: लोगों को मतदान से रोकने के लिए हिंसा, सुरक्षा बलों किया लाठी चार्ज और आंसू गैस गोले दागे

पश्चिम बंगाल में लोगों को कथिततौर से मतदान करने से रोकने के लिए हिंसा की खबरे हैं। सुरक्षा बलों ने बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए स्थानीय लोगों पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे।

समचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, घटना पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में इस्लामपुर इलाके की है। जहां दिगिरपार गांव के पोलिंग बूथ पर लोगों को वोट डालने से रोका गया। हिंसा करने वाले लोग बिना किसी खास वजह से नेशनल हाईवे -34 पर जाम लगा रहे थे। आरोप है इसी बीच कुछ असमाजिक तत्व लोगों को वोट डालने से रोक रहे थे।

पोलिंग बूथ पर मौजूद सुरक्षा बलों को भीड़ पर लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े।.

WB: Security personnel lob tear gas shells and lathi charge locals as they block NH-34 in protest after unknown miscreants allegedly prevented them from casting their votes at Digirpar polling booth in Chopra, in Islampur subdivision of North Dinajpur. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/XukT8B8Aol