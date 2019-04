कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ताओं की हाथापाई के बाद उर्मिला मातोंडकर ने मांगी पुलिस सुरक्षा

मुंबई नार्थ से कांग्रेस की उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हाथापाई के बाद सोमवार को पुलिस से सुरक्षा मांगी।

पुलिस ने बताया कि बोरीवली स्टेशन के पास हाथापाई हुई जहां मातोंडकर प्रचार कर रही थीं। मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखते ही 'मोदी-मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। इस सीट से भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी को ही मैदान में उतारा है।

उर्मिला मातोंडकर ने पत्रकारों को बताया कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उनकी रैली में घुस गए थे जिसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है। उन्होंने कहा कि वह सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता के घोर उल्लंघन से हैरान हैं और उन्होंने भाजपा पर डर पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह महज शुरुआत है और यह हिंसक रूप ले सकता है। मैंने पुलिस सुरक्षा के लिए कहा है क्योंकि इससे मेरी जान को खतरा है। मैंने पुलिस शिकायत दर्ज करायी है।

उर्मिला मातोंडकर ने आगे कहा कि जो लोग रैली में घुसे थे वे आम लोग नहीं थे बल्कि भाजपा के थे। उन्होंने कहा कि आम लोग हिंसक तरीके से पेश नहीं आएंगे जैसे कि ये लोग पेश आए। वे अश्लील तरीके से नाच रहे थे और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे थे। शायद वे हमारे पास चल रही महिलाओं को डराना चाहते थे। उर्मिला ने कहा किवह इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के पास जाने पर विचार कर रही हैं।

उर्मिला ने ट्वीट कर कहा, ''भाजपा कार्यकर्ताओं की द्वेषपूर्ण हरकतों और आदर्श आचार संहिता के घोर उल्लंघन से हैरान हूं। मु्झे अपनी सुरक्षा और मेरी महिला समर्थकों की गरिमा की रक्षा के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी।"

Shocked at the blatant violation of code of conduct and hostile acts by BJP workers.. I was constrained to lodge police complaint for my own safety and to save the dignity of my female supporters.. #AapliMumbaichiMulagi pic.twitter.com/gqPL4DZGOH