सोनिया गांधी का केन्द्र सरकार पर हमला, कहा- देश की आत्मा को कुचला जा रहा है

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। सोनिया ने कहा कि सरकार जो भी बात कहती है उसमें वजन होना चाहिए।

नई दिल्ली में ‘जन सरोकार 2019’ को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर पिछले पांच वर्षों के दौरान ‘संस्थानों को तहस-नहस’ करने का आरोप लगाया।

सोनिया ने कहा- “बड़े ही सुनियाजित तरीके से पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह देश की आत्मा को कुचला जा रहा है यह विशेष चिंता की वजह है। मौजूदा सरकार उन कल्याणकारी योजनाओं को कमतर कर रही है जिसका खाका पिछले 65 वर्षों में तैयार किया गया।”

Sonia Gandhi in Delhi: Today we are being taught a new definition of patriotism. Those who do not accept diversity are being called patriots. Humse umeed ki ja rahi hai ki khaan paan pehnaave aur abhivyakti ki azaadi ke maamle mein kuch logon ki manmaani hum bardaasht karein.