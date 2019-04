लोकसभा चुनाव 2019 : शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना साहिब सीट से किया नामांकन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पटना साहिब के मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को पटना साहिब लोकसभा सीट से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ उनके पुत्र लव सिन्हा और कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। शत्रुघ्न रोड शो करने के बाद निवार्चन अधिकारी के कायार्लय पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया।

इसके पहले शत्रुघ्न अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस मैदान, कदमकुआं से निकले और पटना जिला अधिकारी कायार्लय पहुंचे। इस मौके पर कई स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद इसकी तस्वीर साझा करते हुए सिन्हा ने ट्वीटर पर एक कविता साझा की। उन्होंने ट्वीट किया, “बिगुल बज गया है रण का, शांत नहीं बैठूंगा अब। प्रतिद्वंद्वी खड़ा है सामने, लेके कई हथियार, नि:शस्त्र नहीं मैं भी हूं। संग मेरे हैं जनता का प्यार।”

