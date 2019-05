सारण लोकसभा क्षेत्र: छपरा में पसंदीदा पार्टी को वोट न देने से मां से गुस्साए शख्स ने तोड़ी ईवीएम

बिहार में पांचवे चरण के चल रहे चुनाव के दौरान सारण लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले छपरा में पसंदीदा पार्टी को वोट नहीं देने से बेटे ने पहले मां पर निकाली भड़ास फिर तोड़ डाली ईवीएम।

घटना सोनपुर विधान सभा क्षेत्र के यमुना सिंह मध्य विद्याल 131 नंबर बूथ पर सुबह की है। महदल्ली चक के वार्ड सदस्य के बेटे रंजीत हाजरा ने बताए हुए कैंडिडेट को वोट नहीं देने पर बूथ के पास ही पहले अपनी मां पर गुस्सा किया फिर 131 नंबर बूथ पर ईवीएम को तोड़ डाला। हालांकि व्यक्ति को सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद दूसरा ईवीएम लाकर मतदान पुनः शुरू हुआ।

Bihar: One Ranjit Paswan arrested on charges of vandalizing an EVM machine at polling booth number 131 in Chhapra. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/0mqrXc4mjT