Endgame को लेकर अखिलेश यादव ने किया ये ट्वीट, पोस्ट वायरल

The Avengers इंडगेम मूवी को लेकर लोगों में जोरदार फीवर चढ़ा हुआ है। द अवेंजर्स के इस फीवर से सियासी दल भी खुद को नहीं बचा पाए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने #endgame करते हुए ट्वीटर पर जो पोस्ट की है वह खासा सुर्खियां बटोर रही है।



इंडगेम ट्रेंडिंग पर कूदते हुए अखिलेश यादव ने इसको अलग ही मोड़ दे दिया। उन्होंने लिखा, पिछले पांच सालों में भाजपा ने लोकतंत्र के हर स्तंभ को बर्बाद किया है। लेकिन अब इंडगेम शुरू हो चुका है। महागबंधन सरकार आ रही है।



उन्होंने महागबंधन सरकार को लिखा हुआ एक फोटो भी ट्वीट किया। इस फोटो के बैकग्राउंड नमें गहरा नीला रंग है।

Over the last five years, the BJP has destroyed every pillar of democracy. But the #Endgame has begun. #MahaGathbandhan Sarkar Coming soon pic.twitter.com/dOIYobwRge

इसके साथ पीआईबी ने भी मतदाओं को इंडगेम का हीरो बताते हुए एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में एवेंजर्स की तुलना मतदाओं से की गई है।

#Voting determines our future. Each of us must decide for ourselves what that should look like. There is no such thing as a vote that doesn’t matter.

Go vote... #ItMatters



Credits: @MarvelStudios #LokSabhaElections2019 #NoVoterToBeLeftBehind #AvengersEndgame #Thanos pic.twitter.com/H0ySvEmKd4