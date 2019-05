लोकसभा चुनाव 2019: रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल और प्रियंका गांधी को लिखा ये संदेश

लोकसभा चुनाव 2019 के वोटों की गुरुवार को हो रही गिनती के बीच कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अपनी पत्नी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को ‘गुड लक’ कहा है।

रॉबर्ट वाड्रा ने उन दोनों को शुभकानाएं देते हुए ट्वीट और फेसबुक पोस्ट पर 'आर' और 'पी' कहकर संबोधित किया है। उन्होंने स्माइल थम्स अप के साथ ट्वीट करते हुए लिखा- “आर, ऑल द बेस्ट। आखिरकार, क्या होता है इससे फर्क नहीं पड़ता... गुड लक! पी, बेस्ट, बेस्ट।”

वाड्रा ने फेसबुक के साथ अपने पोस्ट में तीन फोटोग्राफ्स भी पोस्ट किए हैं। पहली फोटो में वह राहुल गांधी के साथ थे और संदेश लिखा था- “महत्वपूर्ण दिन पर मेरी दिल से राहुल, सभी कांग्रेसी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं।”

R all the best. With you all the way, no matter what... good luck !

P, best best. 😊👍 pic.twitter.com/BMum6RAQkj