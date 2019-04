पार्टी के सीनियर नेताओं की प्रियंका गांधी को सलाह, वाराणसी से न लड़ें चुनाव

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का वाराणसी ने चुनाव लड़ने की कयासों पर अब विराम लग चुका है। क्या वह वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रियंका गांधी ने मीडिया से बताया कि पार्टी से सीनियर नेताओं ने उन्हें सलाह दी है कि वे वाराणसी से चुनाव न लड़ें।



उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, 'मैं पार्टी के सभी सीनियर नेताओं से और उत्तर प्रदेश के साथियों से सलाह लेती हूं। उन सबको लगता है कि मेरे पास 41 सीटों पर प्रचार करने की जिम्मेदारी है। मुझे लगा कि यदि मैं एक ही सीट पर फोकस करूंगी तो बाकी प्रत्याशी निराश हो सकते हैं।"

Priyanka Gandhi Vadra on nomination from Varanasi seat: I took advice of all senior leaders of our party & colleagues in UP.They firmly felt that I have responsibility here of looking after 41 seats. I felt that they(candidates)would be disappointed if I focused on only one place pic.twitter.com/HC8oFLn47Y