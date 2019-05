प्रवेश वर्मा ने दी प्रचार को रफ्तार, मतदाताओं से जुड़ने के लिए किया ये काम

राजधानी में चुनाव के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इसी के मद्देनजर गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश सिंह वर्मा ने मतदाताओं से जुड़ने के लिए गुरुवार को मेट्रो में यात्रा की। उन्होंने टैगोर गार्डन स्टेशन से रमेश नगर स्टेशन तक का सफर तय किया।

अपनी मेट्रो यात्रा के दौरान, उन्होंने सुबह ऑफिस जाने के समय भीड़ से खचाखच भरी मेट्रो में मतदाताओं से बात की और उनसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देने की अपील की।

Interacted with the youth in Delhi Metro this Morning. Its so satisfying and encouraging to see the electrifying excitement they have for Modi Government; to whom they look forward for all their aspirations.#ParveshAgain #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/VhK38KiWqk