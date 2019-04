शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने जारी की एक और सूची

शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) ने 14 लोकसभा सीटों प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। 14 उम्मीदवारों की इस नई सूची में उत्तर प्रदेश समेत बिहार, हरियाणा और राजस्थान में प्रत्याशियों को चुनाव मैदान पर उतारा गया है।



शिवपाल यादव ने अपनी इस नई सूची में उत्तर प्रदेश की बांदा और हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर अपने उम्मीदवारों का बदलाव किया है। यूपी के बांदा से पहले सुनीता देवी को उतारा गया था जिनके स्थान पर अब छोटे लाल यादव को टिकट दिया गया है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से सीमा यादव के स्थान पर शैलेश कुमार को टिकट दिया गया है।

देखें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) की पूरी लिस्ट-

उत्तर प्रदेश - देवरिया - विनय कुमार सिंह अमेठिया

राजस्थान - अलवर - अनूप कुमार मेघवाल

बिहार - बक्सर - रविराज

बिहार - आरा - अनिल कुमार सिंह

बिहार - सासाराम - निर्मला देवी

बिहार - मुजफ्फरपुर - एहलेशामुल हसन रहमानी

बिहार - मधुबनी - खलीफ अंसारी

बिहार - जहानाबाद - अरविन्द प्रसाद सिंह

हरियाणा - रोहतक - मंजू देवी

हिरयाणा - हिसार - रजत कलसन

हरियाणा - भिवानी महेंद्रगढ़ - शैलेश कुमार

हरियाणा - करनाल - नरेश कुमार

हरियाणा - सिरसा - हीरा सिंह

