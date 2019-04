Video: रैली में खाली कुर्सियों की फोटो खींच रहे फोटोग्राफर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीटा

कांग्रेस की पार्टी मीटिंग में खाली कुर्सियों की फोट खींच रहे फोटोग्राफर की पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। घटना तमिलनाडु के विरुधनगर की है। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फोटोग्राफर की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वह मीटिंग हाल की खाली कुर्सियों की फोटो खींच रहा था। तमिलानाडु राज्य के कांग्रेस नेता एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे लेकिन वहां ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी थीं।



बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के विरुधनगर में इस सभा को तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष केएस आलागिरी संबोधित करने वाले थे। घटना के वक्त इलाके विधायक भी मौजूद थे। पीड़ित फोटोग्राफर की पहचान आरएम मुथुराजा के रूप में हई। घटना के बाद घायल पत्रकार को लोगों ने पास के अस्पताल पहुंचाया। पत्राकारों के एक ग्रुप ने इस घटना के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फोटोग्राफर मुथुराजा एक साप्ताहिक मैगजीन के लिए काम करते हैं।

घटना का वीडियो यहां देख सकते हैं-

#WATCH Tamil Nadu: Congress workers manhandle and thrash photojournalists who were allegedly clicking pictures of empty chairs at a public rally by the party in Virudhunagar. (06.04.2019) pic.twitter.com/epTiD9iLtK