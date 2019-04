phase 4 voting: विदाई से पहले मतदान के लिए पहुंची दुल्हन, दिव्यांगों का उत्साह भी कम नहीं

लोकसभा चुनाव 2019: आज चौथे चरण में नौ राज्यों की 71 सीटों में मतदान जोरों पर जारी है। इटावा के केके इंटर कॉलेज में एक दुल्हन ससुराल के लिए विदा होने से पहले मतदान के लिए पहुंची।

आम लोगों के साथ दिव्यांगों और बुजुर्ग में भी मतदान का काफी जोश देखने को मिला। व्हील चेयर की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के झांसी की है। यहां पोलिंग बूथ संख्या 274-278 में दिव्यांगों को मतदान कर्मी सहारा देते दिखे। व्हील चेयर में बैठाकर मतदान उन्हें मतदान कक्ष में पहुंचाया।

A differently-abled voter being helped by polling personnel at polling booth number 274-278 in Jhansi. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/XBLxQIBAFX