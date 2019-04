तीसरे चरण का मतदान खत्म, 5 बजे तक 61.31% हुआ मतदान

लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। शाम पांच बजे तक औसतन 61 प्रतिशत मतदान हुआ। आज तीसरे चरण के मतदान में देश के 13 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 117 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान गुजरात की सभी 26 सीटों, केरल की सभी 20 सीटों, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14, 14 सीटों, उत्तर प्रदेश की 10 और बिहार व पश्चिम बंगाल की 5- 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। असम की चार, गोवा की दो और जम्मू कश्मीर की एक सीट पर मतदान हुआ। इसके अलावा दादरा नगर हवेली, दमन दीव और त्रिपुरा की की एक-एक सीट पर मतदान हुआ।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, शाम 5 बजे तक 61.31% मतदान रिकॉर्ड किया गया। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 78.94 फीसदी मतदान रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद असम में 74.05 फीसदी मतदान किया गया।

