महाराष्ट्र में अनिल अंबानी और रेखा समेत इन दिग्गजों डाला वोट

महाराष्ट्र की 17 लोकसभा सीटों के लिए सुबह सात बजे से मतदान चल रहा है। मतदान शुरू होने के पहले दो घंटों में 6.82 प्रतिशत वोट पड़े। इन संसदीय क्षेत्रों में करीब 3.11 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। भाजपा सांसद पूनम महाजन, कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला मातोंडकर, उद्योगपति अनिल अंबानी और अभिनेत्री रेखा ने सोमवार सुबह-सुबह वोट डाला।

#Mumbai: Veteran actor Rekha casts her vote at polling booth number 283 in Bandra. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/z14VraA06W