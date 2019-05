लोकसभा चुनाव/ छठा चरण: प. बंगाल में फिर हिंसा, बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर हमला

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के छठे चरण में सात राज्यों की 59 सीटों पर रविवार को हो रही वोटिंग के बीच देशभर से से हिंसा की खबर सामने आ रही है। उधर, पश्चिम बंगाल (West Bengal) में छठे चरण में भी बवाल हुआ है। घाटल लोकसभा क्षेत्र (Ghatal Lok Sabha Constituency) से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारती घोष के काफिले पर हमला कर तोड़फोड़ की गई है।

West Bengal: Vehicles in BJP Candidate from Ghatal, Bharti Ghosh's convoy vandalized. BJP has alleged that TMC workers are behind the attack pic.twitter.com/xdsJNkKhV8