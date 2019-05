लोकसभा चुनाव 2019 : दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र में वोटिंग कल, तैयारियां पूरी, जानें कितनी ऊंचाई पर है यह जगह

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ‘टशीगंग’ मतदाताओं के स्वागत के लिए तैयार है। यहां सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस मतदान केंद्र पर मंडी लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे।

मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत स्पीति घाटी में 15256 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस मतदान केंद्र में कुल 49 मतदाता हैं। इसमें 29 पुरुष और 20 महिलाएं हैं। पहले इस क्षेत्र का पोलिंग बूथ कम ऊंचाई वाले सामुदायिक भूवन में था। मगर बारिश में सामुदायिक भवन के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण पहली बार टशीगंग के राजकीय प्राथमिक स्कूल भवन में मतदान केंद्र बनाया गया है। यहां 19 मई को सभी चार लोकसभा सीटों कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला के लिए मतदान होगा।

Himachal Pradesh: A polling team has reached World's highest polling station at Tashigang in Lahaul-Spiti, a part of Mandi Parliamentary constituency. The polling station is located at an altitude of 15256 feet above sea level pic.twitter.com/XqUUiFYITc