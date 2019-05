लोकसभा चुनाव 2019 : छठे चरण में वोटिंग की तैयारियां पूरी, 7 राज्यों की 59 सीटों पर 979 की किस्मत का फैसला आज

लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण की वोटिंग आज रविवार को शुरू होने में कुछ ही मिनट बचे हैं। इस चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर 979 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 10.16 करोड़ मतदाता करेंगे। बता दें कि आज ही छठे चरण के साथ त्रिपुरा की 1 सीट त्रिपुरा पश्चिम के लिए पुनर्मतदान करवाया जाएगा। त्रिपुरा के 29 विधानसभा क्षेत्रों के 168 मतदान केंद्रों पर 11 अप्रैल को हुआ था। इसके अलावा पुडुचेरी, बैरकपुर और आरामबाग की 1-1 लोकसभा सीटों पर भी दोबारा वोट डाले जाएंगे।

आज जिन राज्यों में वोटिंग होगी उनमें यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल हैं। इनमें यूपी की 14 सीटों पर, एमपी की 8 सीटों पर, हरियाणा की 10 सीटों पर, दिल्ली की 7 सीटों पर, झारखंड की 4 सीटों पर और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे।

Jharkhand: Mock poll underway for Dhanbad parliamentary constituency at booth numbers 202, 203, 204, & 313 at Laxmi Narayan Vidya Mandir Madhya Vidyalaya. Congress' Kirti Azad & BJP's PN Singh are contesting from this constituency. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/ejemOxXUgh — ANI (@ANI) May 12, 2019

इस चरण में भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों की संख्या 979 है, जिसमें सबसे ज्यादा निर्दलीय केंडिडेट 769 हैं। पार्टियों की बात करें तो सत्तरूढ़ दल बीजेपी 54 कैंडिडेट उतारे हैं, वहीं दूसरे नंबर पर बीएसपी है जिसने 49 कैंडिडेट उतारे हैं। इनके अलावा कांग्रेस के 46, शिवसेना के 16, आप के 12, तृणमूल के 10, आईएनएलडी के 10, सीपीआई 7 और सीपीएम के 6 उम्मीदवरों के भाग्य का फैसला होगा।

इस चरण के चुनाव में वोटिंग के लिए 1.13 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में जहां कुल मतदाता 10.16 करोड़ हैं, वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 5.42 करोड़ है और महिला मतदाताओं की संख्या 4.74 करोड़ है व 3307 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं।

Delhi: Polling officials gear up for voting for the East Delhi constituency at booth number 64, 65, & 66 at MCD Primary School in Jal Vihar. BJP's Gautam Gambhir, AAP's Atishi & Congress' Arvinder Singh Lovely are contesting from this constituency. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/h4BxkZrAyl — ANI (@ANI) May 12, 2019

Madhya Pradesh: Polling officials ensuring poll preparedness at polling station number 152/230 in Bhopal parliamentary constituency. Congress' Digvijaya Singh and BJP's Pragya Singh Thakur are contesting from this constituency. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/LDl7Pvdg5b — ANI (@ANI) May 12, 2019

Sirsa: Polling preparation underway at polling station number 20-21 of the Sirsa parliamentary constituency. Voting will be held for 10 parliamentary constituencies in Haryana today. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/73kUfd3ntA — ANI (@ANI) May 12, 2019

