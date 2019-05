लोकसभा चुनाव 2019: प. बंगाल बीजेपी चीफ ने कहा, टीएमसी के गुंडे हम पर कर रहे हैं हमले

लोकसभा की 59 सीटों के लिए सात राज्यों में हो रही वोटिंग के बीच पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर सामने आई है। एक तरफ जहां घाटल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी भारती घोष के काफिले पर हमला किया गया और इस घटना के बाद मुख्य निर्वाचय आयुक्त ने डीएम से रिपोर्ट मांगी हो तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ ने टीएमसी पर हमला कराने का आरोप लगाया है।

दिलीप घोष बोले- हम पर किए जा रहे हैं हमले

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने कहा- “रामपुरा (वेस्ट मिदनापुर) के बूथ पर मेरे लोगों को कल से धमकाया जा रहा है, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूं। टीएमसी के गुंडों ने हम पर हमला किया है। हमें बूथ के अंदर जाने से रोका जा रहा है। इन लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है।”

ये भी पढ़ें: छठा चरण: वोटिंग के बीच गुस्साए लोगों ने दरोगा और सिपाही को दौड़ाया

West Bengal BJP Chief Dilip Ghosh: At a booth in Rampura (West Medinipur), my people were being threatened since yesterday so I went to meet. TMC goons attacked us, we were stopped from going inside the booth. These people are stopping people from voting. pic.twitter.com/yvKpWGxcbw