लोकसभा चुनाव 2019: पश्चिम बंगाल में दो और अधिकारियों पर गिरी चुनाव आयोग की गाज

पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा के एक दिन बाद जहां बुधवार को एक अहम कदम उठाते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की नौ लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार एक दिन पहले ही रोकने का फैसला किया और राज्य के मुख्य सचिव को हटाया गया। तो वहीं, इस फैसले के एक दिन बाद आयोग ने गुरूवार को एक और अहम फैसला लिया।

दो और अधिकारी पर चुनाव आयोग की गाज

गुरुवार को चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल में दो और अधिकारी पर गाज गिरी है। चुनाव आयोग ने कहा- “डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के एसडीपीओ मिथुन कुमार देव, और अम्हरेस्ट स्ट्रीट के ऑफिस इंचार्च कौशिक दास को तत्काल प्रभाव से उनके काम से हटाया जा रहा है। दोनों ही अधिकारियों को चुनाव से संबंधित कोई भी काम नहीं दिया जाएगा।”

