लोकसभा चुनाव 2019: दिग्विजय सिंह के समर्थन में कूदे हजारों साधु-संत, कम्प्यूटर बाबा ने धुनी रमाई

मध्य प्रदेश की भोपाल संसदीय सीट पर इस बार कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतारकर जंग को बेहद दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में इस लोकसभा सीट पर पूरे देश की नजरें आ टिकी है।

भोपाल में जंग हुई दिलचस्प

जमानत पर जेल से बाहर आई प्रज्ञा ठाकुर जहां चुनाव प्रचास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस सीट को जीतने के लिए हर आजमाइश करने जा रहे हैं।

दिग्विजय के समर्थन में उतरे हजारों साधु-संत

इस बीच, अब दिग्विजय सिंह के समर्थन में साधु-संत भी अखाड़े में कूद पड़े हैं। शिवराज चौहान सरकार के समय मंत्री का दर्जा पानेवाले कंप्यूटर बाबा ने हजारों की संख्या में साधु संत के लेकर भोपाल में कैंप लगा हट योग शुरू कर दिया है।

Bhopal: Congress leader Digvijaya Singh performs 'pooja' in the presence of Computer Baba, at the venue where he is camping along with thousands of sadhus to undertake Hat Yog. pic.twitter.com/8LfhAedzaW