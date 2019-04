लोकसभा चुनाव 2019: कहीं एबुंलेंस से तो कहीं व्हील चेयर पर पहुंचकर किया वोट

लोकसभा के दूसरे चरण में गुरूवार को 95 सीटों के लिए हो रहे मतदान के बीच लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में मतदाताओं की लाइन बूथ केन्द्रों के बाहर देखी जा रही है। लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए अपनी उम्र और हालत को भी मात दे रहे हैं।

कर्नाटक के दक्षिणी बेंगलुरू संसदीय क्षेत्र के जयानगर मतदान केन्द्र पर एक 91 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक श्रीनिवास पहुंचे। उनके साथ उनकी 84 वर्षीय पत्नी मंजूला भी थी। दोनों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर बाकियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बने।

Karnataka: A senior citizen couple, 91-year-old Shrinivas and 84-year-old Manjula, cast their votes at a polling booth in Jayanagar of Bangalore South Parliamentary constituency. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/9HBHxdgnQv — ANI (@ANI) April 18, 2019

व्हील चेयर पर पहुंचकर किया वोट

उधर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में कठुआ जिला अस्पताल के मतदान केन्द्र नंबर- 2 पर एक 80 साल की महिला मरीज व्हील चेयर पर मतदान केन्द्र पहुंची और अपना वोट डाला। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद वह वापस अस्पताल चली गईं।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा सीट के लिए हापुड़ के गढ़ में वोट डालने पहुंची 100 साल की वृद्ध महिला पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जबकि, हाथरस के बागला कॉलेज मतदान केंद्र पर एम्बुलेंस से मतदान करने एक बुजुर्ग पहुंचा।

भागलपुर में 90 वर्षीय महिला ने किया मताधिकार

उधर, बिहार के भागलपुर मे 90 वर्षीय उर्मिला और उषा ने बूथ नंबर 39 पर वोट डाले।

Bihar: 90-year-old Urmila and Usha cast their votes at polling booth number 39 in Bhagalpur. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/EkKDEasr7W — ANI (@ANI) April 18, 2019

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक मतदान केन्द्र पर नवदंपत्ति ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जबकि, महाराष्ट्र के सोलापुर के नेहरू नगर के बूथ नंबर 164 पर एक गर्भवती महिला ने अपने पति साथ पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट किया।

Maharashtra: A pregnant woman and her husband, after casting their vote at polling booth number 164 in Nehru Nagar of Solapur. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/NXx0zOLcDY — ANI (@ANI) April 18, 2019

गौरतलब है कि दूसरे चरण में 95 सीटों पर कुल 1596 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की आठ, बिहार, ओडिशा और असम की पांच-पांच, तमिलनाडु की 38, कनार्टक की 14, महाराष्ट्र की 10, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की तीन-तीन, जम्मू-कश्मीर की दो तथा मणिपुर और पुडुचेरी की एक-एक सीट पर वोटिंग हो रही है।

