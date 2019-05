लोकसभा चुनाव 2019: बीजेपी प्रत्याशी किरण खेर को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस

चंडीगढ़ की सांसद और बीजेपी की चंडीगढ़ से प्रत्याशी किरण खेर को चंडीगढ़ नोडल ऑफिसर की तरफ से कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, नोडल ऑफिसर की तरफ से यह कहा गया- “आपने जो वीडियो ट्वीटर एकाउंटर पर शेयर किया है उसमें 'वोट फॉर किरण खेर' और 'अबकी बार मोदी सरकार' नारों के साथ बच्चों को चुनाव प्रचार में देखा जा सकता है।”

प्रशासन की तरफ से किरण खेर को 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है।

Chandigarh Nodal Officer has issued show-cause notice to BJP's Kirron Kher, stating'you have shared video on Twitter account which shows children being used for campaign through slogans 'Vote for Kirron Kher'&'Abki baar Modi sarkar.' Admin has demanded reply within 24 hrs pic.twitter.com/WALeg4VAdj

कारण बताओ नोटिस पर किरण खेर ने मानी गलती

हालांकि, किरण खेर ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए इसे गलत करार दिया। उन्होंने कहा- "जो कुछ भी हुआ वह गलत था कि उसमें बच्चों का इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों ने इसे मुझे भेजा था और मेरी टीम ने उसे शेयर कर दिया। हालांकि, बाद में उसे डिलीट कर दिया गया। जो हुआ वह बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।"

Kirron Kher, BJP Chandigarh candidate: Whatever happened was wrong, that children were used. Somebody sent it to us, my team shared it and later deleted it, very sorry, it happened, it should not have happened. https://t.co/AFo6jlndAD