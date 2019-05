लोकसभा चुनाव 2019 : रायबरेली में सपेरों से मिलीं प्रियंका, हाथ में सांप भी पकड़ा; देखें Video

कांग्रेस की यूपी प्रभारी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाडरा आज चुनाव प्रचार के लिए रायबरेली में मौजूद हैं। लोगों से मुलाकात के दौरान वह सपेरों के बीच पहुंच गईं। उन्होंने न सिर्फ सपेरों से उनकी समस्याओं और जरूरतों के बारे में जानकारी हासिल की बल्कि उनके साथ कुछ समय भी बिताया।

#WATCH Priyanka Gandhi Vadra, Congress General Secretary for Uttar Pradesh (East) meets snake charmers in Raebareli, holds snakes in hands. pic.twitter.com/uTY0R2BtEP — ANI UP (@ANINewsUP) May 2, 2019

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। वो राजनीति में हमेशा हमारे प्रतिद्वंद्वी रहेंगे। हमने पूरी तैयारी की है कि बीजेपी को किसी तरह का फायदा न मिलने पाए। हम मजबूती से चुनाव में खड़े हैं और हमारे सभी कैंडिडेट मजबूत हैं।

Priyanka Gandhi Vadra, Congress General Secy for UP (East) in Raebareli: Ideology of Congress & BJP is poles apart. We'll always fight them, they are our main adversary in politics. We've made sure not to benefit BJP in any way. We're fighting strongly, our candidates are strong. pic.twitter.com/JXlvQWyXx8 — ANI UP (@ANINewsUP) May 2, 2019

उन्होंने रायबरेली में कहा, मेरा फोकस 2019 और 2022 (यूपी विधानसभा चुनाव) दोनों पर है। 2019 के लिए मेरा फोकस बीजेपी की हार पर है और 2022 में मैं कांग्रेस को इतना मजबूत करना चाहती हूं कि हम कड़ी टक्कर दे सकें।

Priyanka Gandhi Vadra in Raebareli: My focus is on both 2019 and 2022 (UP Assembly elections). For 2019, the focus is to defeat the BJP. By 2022, I want to strengthen the Congress so that we can fight well. pic.twitter.com/7k3qtfu4Pc — ANI UP (@ANINewsUP) May 2, 2019

कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ने रायबरेली में कहा, बीजेपी एक ऐसी कहानी बनाना चाहती है, जिसका आम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। वह लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहती है।

Priyanka Gandhi Vadra in Raebareli: BJP wants to build a narrative which is not concerned with the public. It wants to deflect the public's attention from the real issues. pic.twitter.com/esI7qKPqbL — ANI UP (@ANINewsUP) May 2, 2019

सोशल मीडिया पर चल रहे एएनआई के वीडियो को बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। इसमें कई लोग जहां सपेरों से सांपों को दूर रखने और अपने पिटारों को बंद करने को कह रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी काफी सहज नजर आ रही हैं। उन्होंने सांप को हाथ से पकड़ते हुए सपेरों की मदद भी की। वीडियो में उन्हें में कहते सुना जा सकता है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे।

वह थोड़े हल्के-फुल्के अंदाज में थोड़ा मुस्कराते हुए अपने साथ खड़े लोगों से पूछती हैं, आपको डर लग रहा है। अरे ये कुछ नहीं करेगा। आप क्यों घबरा रहे हैं। काफी सहजता से वह सांपों को पड़क रही थीं। उनके पीछे खड़ा कोई व्यक्ति जब सपेरे से कहता है कि सांपों की पिटारी बंद करो, तो वह उससे चुटकी लेते हुए कहती हैं आपको डर लग रहा है। और आसपास खड़ सभी लोग हंसने लगते हैं। चारों तरफ से लोग उन्हें घेरकर खड़े हैं। बीच-बीच में वह सपेरों से बात भी कर रही हैं, जो उन्हें बता रहे हैं कि क्षेत्र में उनकी करीब 200 से 300 है।

